البحرين تفتتح أول مشاريعها السياحية الاستراتيجية في "حوار"

شهدت مملكة البحرين اليوم افتتاح منتجع "حوار - بإدارة مانتيس" أول المشاريع الإستراتيجية التي تم تنفيذها ضمن المخطط العام لجزر "حوار".

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المشروع يعد الأول من بين 3 مشاريع سياحية قيد التطوير في جزيرة "حوار" التي تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير جزر حوار، مشيرة إلى أن المنتجع يضم 104 غرف وفلل فاخرة مصممة بذوق رفيع، تشمل فللا فاخرة فوق الماء وفللا شاطئية بمسابح خاصة، إضافة إلى غرف راقية في المبنى الرئيسي.

ويقدم المنتجع لضيوفه باقة متنوعة من الأنشطة الفريدة، من استكشاف النظام البيئي الغني للجزيرة إلى خوض مغامرات "بير غريلز ادفنتشر زون"، والاستمتاع بتجارب طهي مبتكرة في خمسة مطاعم متخصصة.

ومن المقرر أن يفتح المنتجع أبوابه لاستقبال الزوار والسواح في يناير 2025، ليقدم تجارب استثنائية تبرز تراث جزيرة حوار العريق وتنوعها الحيوي الفريد.