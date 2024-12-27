عزل الرئيس المؤقت يشعل أزمة سياسية في كوريا الجنوبية

سيئول - وكالات

صوت برلمان كوريا الجنوبية لصالح عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، ما دفع البلاد إلى أزمة سياسية أعمق تسببت في جمود سياسي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الدستور الكوري الجنوبي التي يتم فيها عزل رئيس الوزراء، القائم بأعمال الرئيس وإيقافه عن مهامه بعد عزله، حيث تم تمرير الاقتراح في الجمعية الوطنية بـ192 صوتاً من أصل 300 صوت في الجمعية الوطنية.

بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية فإن الجمعية الوطنية وافقت على اقتراح عزل قدمه حزب المعارضة الرئيسي، لكن أعضاء حزب قوة الشعب الحاكم قاطعوا تصويت أمس.

وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيراً عن الغضب.

وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك «أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان دوك سو قد أقرت، وبات وزير المال شوي سانغ-موك يتولى رئاسة البلاد بالوكالة.

واعتبر زعيم الحزب الحاكم أنه ينبغي لهان أن «يواصل تصريف أعمال الدولة من دون الإذعان لمذكرة العزل الصادرة عن المعارضة». غير أن الأخير أعرب في بيان عن نيته «احترام قرار البرلمان».

وكان النواب يأخذون على هان «مشاركته بنشاط في التمرد» بعد محاولة سلفه فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

الأولوية المطلقة

وتعهد الرئيس الجديد بالوكالة لكوريا الجنوبية شوي سانغ-موك بذل قصارى جهده لوضع حدّ للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وقال في خطاب ألقاه بعيد تعيينه «إنهاء الأزمة الحكومية بات الآن الأولوية المطلقة»، مشدّداً على أن «الحكومة ستبذل كلّ ما في وسعها لتخطي فترة الاضطرابات هذه».

وكان النواب صوتوا في 14 ديسمبر تأييداً لعزل الرئيس المحافظ يون سوك-يول الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.

ومصير يون رهن بقرار منتظر من المحكمة الدستورية التي عليها المصادقة على قرار عزله من عدمه في مهلة أقصاها ستة أشهر.

وكانت المعارضة تأخذ على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.

وجاء في نص مذكرة العزل التي أقرت أن هان «يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية» شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.

وجاء في المذكرة أن أفعالاً كهذه «تنتهك واجب كل مسؤول رسمي للدفع باتجاه احترام القانون (...) وخدمة مصالح الشعب».

وكان هان دوك-سو وهو موظف رفيع المستوى يبلغ الخامسة والسبعين يؤكد أن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة. وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.

ورغم شغور مقاعد عدة فيها، تعقد المحكمة الدستورية الجمعة جلسة أولى حول عزل الرئيس يون سوك-يول.

وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائياً من الرئاسة. وفي حال صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجدداً.