«دبي للاقتصاد الرقمي» شريك استراتيجي لقمة المليار متابع

سعيد القرقاوي: جذب الشركات والمواهب العالمية وتعزيز قدرتها على الازدهار

عالية الحمادي: تقديم محتوى يستعرض فرص الاستثمار والتوجهات التجارية العالمية

دبي - البيان

أعلنت قمة المليار متابع، عن انضمام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للنسخة الثالثة من القمة، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2025، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتجسد هذه الشراكة جهود الجانبين لتهيئة المناخ المثالي لنمو الصناعات الإبداعية التي تعتمد على البنية الرقمية المتطورة، كما تهدف إلى دعم صناعة محتوى يواكب التطورات الاقتصادية، ويتضمن تحليلات متعمقة لاتجاهات الاستثمار، والفرص التي يمكن اقتناصها في التقنيات المتطورة والاقتصادات الناشئة، بما يساعد الشباب على معرفة قطاعات الأعمال المستقبلية، والتوجه للاستثمار فيها.

وتمثل هذه الشراكة فرصة مهمة أمام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي (إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي)، لعرض المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، أمام الشركات الناشئة، وشركات الاستثمار والاستشارات وصناع المحتوى ورجال الأعمال المتخصصين بالاقتصاد الرقمي المشاركين في القمة.

كما أن الغرفة شريك في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، والذي يستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد، ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى، لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات التي تتولى بدورها رعاية الفكرة والاستثمار فيها.

ويجمع البرنامج، الذي سيتم تدشينه خلال النسخة الثالثة من قمة المليار متابع (أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها على مستوى العالم)، بين الشركات الناشئة والأفراد المتخصصين في صناعة المحتوى، ونخبة من المستثمرين على مدار ثلاثة أيام من العروض الحية والمناقشات المثمرة.

وبموجب الشراكة بين الجانبين، ينضم ممثل عن الغرفة إلى أعضاء لجنة تحكيم الطلبات المشاركة في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» التابع للقمة، والتي تتألف من نخبة من الخبراء وكبار المستثمرين ورؤساء كبرى شركات الاستثمار في المنطقة.

حلول رقمية

وقال سعيد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «نعمل في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، على ترسيخ مكانة دبي، لتكون في قلب الاقتصاد الرقمي عالمياً، من خلال جذب الشركات الرقمية والمواهب العالمية إلى الإمارة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، لدعم المنظومة الديناميكية للشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على الازدهار والإبداع».

وأضاف: «نسعى من خلال شراكتنا مع قمة المليار متابع، إلى تعزيز التعاون مع أبرز الجهات الفاعلة في مجال الإعلام الرقمي، بما يسهم في تطوير المحتوى المبتكر والهادف، ويعزز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الرقمي. كما تشكل هذه الشراكة بيئة مناسبة للالتقاء مع أهم المؤثرين وصناع المحتوى والمستثمرين ومسؤولي شركات التكنولوجيا العالمية، للتعريف بالتسهيلات التي توفرها إمارة دبي لدعم الشركات الرقمية في التوسع محلياً، وفي الأسواق العالمية، انطلاقاً من دبي».

محتوى مبتكر

وقالت عالية الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: شكلت دولة الإمارات بيئة جاذبة للأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.. ومع التطورات التقنية، أصبحت وجهة للمبدعين ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى الانطلاق بأعمالهم إلى العالمية، ومن شأن شراكتنا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن توفر محتوى اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً للشباب الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة، ويقدم لهم وصفات لأسرار النجاح، ويطلعهم على آخر التطورات الاقتصادية في العالم، من خلال المشاركة، وحضور الندوات وجلسات الحوار والورش والدورات التدريبية التي ستشهدها فعاليات قمة المليار متابع».

وأضافت: «نعمل مع شركائنا في قمة المليار متابع على تقديم محتوى مبتكر، يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الجديدة، والتوجهات التجارية العالمية».