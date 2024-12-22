60 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 24 ساعة

دبي - البيان

أعلنت سوق دبي الحرة عن تسجيل مبيعاتها في الذكرى السنوية الـ 41 لتأسيسها، في 20 ديسمبر، 59.9 مليون درهم (16.436 مليون دولار)، عقب عرض التخفيضات الخاص، الذي أطلقته السوق حتى 25 % على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات، وأسفر العرض، الذي استغرق 24 ساعة عن حركة شراء قوية في مطاري دبي، وآل مكتوم الدوليين، وبزيادة ملحوظة في الإيرادات بلغت 11 % بالمقارنة مع ذات اليوم من العام الماضي.

ومن أبرز السلع التي سجلت نمواً ملحوظاً في المبيعات بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023 العطور (23.4 %)، مستحضرات التجميل (46.6 %)، السكاكر والحلويات (56.4 %)، السجائر ومنتجات التبغ (22.8 %)، المجوهرات الثمينة (66.8)، وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً خلال يوم العرض، مسجلة 15.294 مليون درهم (4.190 ملايين دولار)، تلتها مستحضرات التجميل في المرتبة الثانية محققة 6.240 ملايين درهم (1.710 مليون درهم)، ومبيعات تذاكر سحب سوق دبي الحرة «ميلينيوم مليونير» في المرتبة الثالثة بعد تسجيلها 5.491 ملايين درهم (1.504 مليون دولار)، في حين جاءت ساعات اليد في المرتبة الرابعة بمبيعات وصلت إلى 5.374 ملايين درهم (1.472 مليون دولار).

وتعليقاً على النجاح الذي حققته مبيعات ذكرى التأسيس قال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «حقق فريق العمل في سوق دبي الحرة مبيعات ممتازة، بلغت نحو 60 مليون درهم في غضون 24 ساعة، بعد تسجيل نقاط البيع 94 ألف معاملة في كلا المطارين، في إنجاز رائع نجحوا من خلاله في التعامل مع الإقبال الواسع على عرض التخفيضات، بمناسبة احتفالنا بالذكرى السنوية الـ 41 لتأسيس سوق دبي الحرة في جميع صالات ومباني مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وفي فترة تشهد فيها حركة السفر نشاطاً قوياً».

واستقبلت متاجر سوق دبي الحرة خلال يوم التأسيس 800 منصة لنقل البضائع صادرة عن مركز التوزيع التابع للسوق الحرة بدبي، نُقلت خلالها 265,799 وحدة سلعية.

ويحظى عرض الخصومات الترويجي (25 %) الذي تطلقه سوق دبي الحرة سنوياً بمناسبة ذكرى تأسيسها باهتمام كبير بين أوساط المسافرين، حتى إن الكثيرين منهم يختارون موعد سفرهم في 20 ديسمبر، للاستفادة من هذا العرض. تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي الحرة أطلقت أول عرض للتخفيضات بمناسبة التأسيس في الذكرى الـ 20 لانطلاقتها في عام 2003، واستمرت بإطلاقه سنوياً منذ ذلك الحين، وبات يحظى بشهرة واسعة في فترة تنشط فيها حركة السفر خلال العام.