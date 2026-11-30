أعلنت إسرائيل، موافقتها على نشر تجريبي أولي للقوة الدولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، مؤكدة أن الهدف هو نزع سلاح حركة حماس. وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان، إن هدف إسرائيل واضح ولم يتغير، وهو نزع سلاح حركة حماس، من دون تقديم تفاصيل حول عملية الانتشار. وقالت ‌وزارة ​الخارجية الإسرائيلية، إن مجلس الوزراء الأمني وافق على دخول ⁠أول دفعة تجريبية من قوة الاستقرار الدولية إلى غزة ‌بهدف نزع سلاح حركة حماس.

وذكرت ‌الوزارة في بيان، أن هدف ‌إسرائيل واضح ولم ‌يتغير وهو نزع ‌سلاح حماس. وأضافت أن إسرائيل ستواصل ​العمل ‌مع ​الولايات المتحدة ⁠ومجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي، دونالد ​ترامب، ⁠بشأن جميع ⁠المسائل المتعلقة بغزة. وتعد قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في أكتوبر 2025، وأوكل إليها مهام متنوعة، من بينها تسهيل إيصال المساعدات.