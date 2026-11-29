

زارت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، مقر مجموعة IMI للإعلام في أبوظبي، حيث التقت قيادات المجموعة وفرق العمل، وناقشت معهم أبرز التحولات التكنولوجية والمهنية التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية بما يدعم جودة المحتوى وتطوير الكفاءات.

واطّلعت معاليها خلال الزيارة على عمليات المجموعة في أبوظبي والمنطقة، وتجربتها في إدارة منصاتها الإعلامية وتطوير المحتوى، كما شملت الزيارة جولة في استوديوهات وغرف الأخبار التابعة لـ«سكاي نيوز عربية»، وغرف الأخبار في «ذا ناشونال» و«العين الإخبارية»، للاطلاع على آليات العمل الإعلامي وأحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج المحتوى وإدارة غرف الأخبار.

رافق معالي منى المرّي خلال الجولة عدد من قيادات مجموعة IMI، من بينهم علي الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات، ونخلة الحاج، الرئيس التنفيذي للتحول المؤسسي، وكريم بن صلاح، الرئيس التنفيذي للاستثمارات، وشريف بدر الدين، الرئيس التنفيذي للقيمة، وعبده جاد الله، مدير جودة المحتوى التحريري، وجمال الحربي، مدير إدارة العلاقات الاستراتيجية، وغيرهم من القيادات، إلى جانب مينا العريبي، رئيسة تحرير ذا ناشونال، ولبنى فواز، رئيسة تحرير CNN الاقتصادية، وأحمد العلوي، رئيس تحرير العين الإخبارية.

مذكرة تفاهم

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين نادي دبي للصحافة وأكاديمية IMI للإعلام بشأن تطوير المواهب الإعلامية، وتأهيل وتمكين جيل جديد من الكفاءات الإعلامية، وتعزيز مهاراتهم بما يواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع الإعلامي.

وقّع الاتفاقية معالي منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة، وعلي الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في IMI، وذلك في إطار تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإعلامية الرائدة، وتبادل الخبرات والمعارف، وخلق فرص نوعية لتطوير المواهب الإعلامية وإعدادها لمستقبل القطاع.

شراكات إعلامية طويلة الأمد

وبهذه المناسبة، أعربت معالي منى المرّي عن اعتزازها بالشراكات طويلة الأمد التي تجمع مجلس دبي للإعلام ونادي دبي للصحافة بالمؤسسات الإعلامية، مؤكدة أن التواصل المباشر مع قيادات هذه المؤسسات وفرقها يتيح فهماً أعمق لتجاربها وأولوياتها، ويفتح المجال أمام تعاون يستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاع.

وقالت معاليها: «قوة إعلامنا الوطني تتعزز حين تتكامل خبرات مؤسساته وتتسع فرص التعاون بين كفاءاته. وفي دولة الإمارات تجارب إعلامية تستحق أن نتبادل معارفها ونبني عليها، بما يرفع جودة ما نقدمه للجمهور ويمنح مواهبنا فرصاً أوسع للتطور».

وأضافت معاليها: «التحولات التكنولوجية والمهنية التي يشهدها قطاع الإعلام العالمي تفرض مراجعة لأساليب إنتاج المحتوى وتقديمه، وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة تغير أنماط التلقي والتفاعل مع المنصات الإعلامية. ومسؤوليتنا أن نمنح الكفاءات المعرفة والمهارات التي تمكّنها من قيادة هذا التطور، فثقة الجمهور تُبنى بما نقدمه له، وبالمعايير التي نلتزم بها في كل ما ننشره»، مؤكدة أن الاستثمار في التكنولوجيا يستمد قيمته من قدرة المؤسسات على توظيفه في تطوير أدائها، وتعزيز صلتها بالجمهور.

من جانبه، قال علي الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة IMI: «يسعدنا استقبال معالي منى المرّي في مجموعة IMI. إن قوة القطاع الإعلامي في دولة الإمارات تنبع من تكاتف مؤسساته في إعداد الكفاءات والمواهب الإعلامية. وتجمع هذه الاتفاقية بين الخبرات التدريبية التي تقدمها أكاديمية IMI للإعلام والحضور الواسع لنادي دبي للصحافة على مستوى القطاع الإعلامي، بما يسهم في إعداد المزيد من الصحفيين والصحفيات لمواكبة متطلبات غرف الأخبار التي تشهد تحولاً متسارعاً بفعل التكنولوجيا».

رافق معالي منى المرّي، خلال الزيارة، نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، ومحمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، وهشام العلماء، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام، ووداد كاهور، رئيس قسم تطوير المواهب في نادي دبي للصحافة، وجاسم السلطي، رئيس قسم الفعاليات في النادي، وجاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي، وأحمد الصعيدي، أخصائي رئيسي في المكتب الإعلامي لحكومة دبي.