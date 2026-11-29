أضاء "برج خليفة" سماء دبي مساء أمس، دعماً لشهر التوعية بمرض السكري في نوفمبر من كل عام ، وتقديراً لالتزام دولة الإمارات بتسريع إتاحة الأدوية المبتكرة والارتقاء بالرعاية المقدمة للمصابين بالسكري من النوع الثاني.جاءت إضاءة "برج خليفة" في شهر التوعية بالسكري ، احتفاء بالتقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في تسهيل وصول المرضى إلى العلاجات المتطورة وأحدث مستجدات العلوم الطبية، مع تسليط الضوء على أهمية مواصلة الابتكار والشراكة في رعاية مرضى السكري.وتأتي هذه الإضاءة، المقدمة من شركة"إيلي ليلي آند كومباني" للأدوية ، عقب اعتماد مؤسسة الإمارات للدواء مؤخراً منتج "فوندايو" (أورفورغليبرون)، وهو علاج فموي يؤخذ مرة واحدة يومياً من فئة محفزات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1)، لعلاج البالغين المصابين بالسكري من النوع الثاني.

ويمثل هذا الاعتماد خطوة إضافية نحو تنويع الخيارات العلاجية المتاحة للمصابين بالأمراض المزمنة في دولة الإمارات، حيث بات "فوندايو" الآن معتمداً في الدولة لعلاج السكري من النوع الثاني ولإدارة الوزن على المدى الطويل، إذ سبق اعتماده لاستخدامه في إدارة الوزن في أبريل الماضي .وقالت تيليت أحرضان، نائبة الرئيس ومدير عام لشركة "ليلي الخليج": "يعد شهر التوعية بالسكري فرصة للوقوف على ما قطعناه من أشواط في رعاية مرضى السكري، مع إدراكنا لحجم العمل الذي لا يزال أمامنا ، وتواصل دولة الإمارات تأكيد التزامها بتسريع إتاحة الابتكارات الطبية، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذا التقدم.

وتأتي إضاءة الليلة احتفاءً بما يمكن تحقيقه حين يلتقي التقدم العلمي مع الالتزام المشترك بدعم صحة المجتمع.