أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها سيطرت على قرية كولوميتسي في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة بين موسكو وكييف.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة قولها إن القوات الروسية نفذت أيضاً سلسلة من الضربات التي استهدفت منشآت للبنية التحتية للطاقة ومطارات عسكرية في أوكرانيا.

ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الضربات أو المواقع المستهدفة، كما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من إعلان السيطرة على القرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين الجانبين، وسط تحديات متزايدة تواجه قطاع الطاقة الأوكراني، نتيجة استهداف منشآته الحيوية خلال الحرب.

وتكتسب منطقة دنيبروبيتروفسك أهمية اقتصادية وصناعية، نظراً إلى احتضانها عدداً من المنشآت الحيوية ومراكز الإنتاج الرئيسية في البلاد.

ويأتي التصعيد الميداني وسط استمرار المخاوف الدولية بشأن تداعيات الحرب على الأمن والاستقرار الإقليميين، فيما تتواصل الدعوات إلى إيجاد تسوية دبلوماسية تنهي النزاع وتحد من تداعياته الإنسانية والاقتصادية.