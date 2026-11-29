يمثل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الثلاثاء أمام الكونغرس الأميركي، عقب عودته إلى منصبه بعد 11 يوماً من استقالته، على خلفية مرتبطة بالأمن القومي والصين.

وأثارت عودته مطالبات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتوضيح ملابسات القضية وتشديد الرقابة على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يخضع هوانغ لجلسات استماع مغلقة أمام لجان الشؤون الخارجية وشؤون الصين في مجلس النواب، فيما يمثل المستشار العام للشركة، تيم تيتر، أمام اللجان ذاتها الأربعاء، على أن يشارك هوانغ الخميس في جلسة استماع علنية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

وأكد رؤساء اللجان، في بيان مشترك، أن التحقيق الداخلي الذي أجراه مجلس إدارة «إنفيديا» وإعادة هوانغ إلى منصبه لا ينهيان المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، مشددين على ضرورة التحقق من الاتهامات بشأن وصول منتجات الشركة إلى الصين واحتمال استخدامها لأغراض عسكرية.

وأكد ترامب أن هوانغ لا يشكل تهديداً للأمن القومي، فيما أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» تلقيه تطمينات من مسؤولين أميركيين، مع استمرار التحقيق الداخلي المستقل.

في المقابل، دعا النائب الجمهوري دون بيكن إلى مراجعة القرارات المتعلقة بتصدير الرقائق المتطورة إلى الصين، فيما أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، اعتزام حزبه التحقيق في أي مخالفات محتملة تمس الأمن القومي الأميركي.

تتابع الأسواق المالية تطورات القضية وجلسات الاستماع المرتقبة، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا والتقلبات الأخيرة في أسهمه.

وتوقع المحلل المتخصص في قطاع التكنولوجيا، دان آيفز، استمرار التقلبات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية نتائج جلسات الاستماع وانعكاساتها المحتملة على قطاع التكنولوجيا ومستقبل صناعة الذكاء الاصط