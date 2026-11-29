يتجه الناخبون السويسريون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لتقرير ما إذا كان سيتم تغيير قواعد صادرات الأسلحة وما إذا كان سيتقرر حظر الألعاب النارية.

وسوف يقرر الناخبون في استفتاء ما إذا كان سيتم تخفيف القيود المفروضة على صادرات المعدات العسكرية. ويشار إلى أن تشريع سويسرا لا يسمح حاليا بتصدير الأسلحة للدولة المنخرطة في نزاعات مسلحة، بالإضافة إلى قيود أخرى.

وتنص التغيرات المقتروحة على السماح بصادرات الأسلحة للدول المنخرطة في نزاعات، بشرط أن تبقى متوائمة مع الحيادية السويسرية ومصالح سياستها الخارجية أو الأمنية.

كما تتيح التغيرات للحكومة الاتحادية عدم الالتزام بمعايير الترخيص في حال وجود ظروف استثنائية، ومن الضروري حماية مصالح سويسرا.

وستبقى الصادرات خاضعة لقانون الحيادية ومتطلبات حقوق الانسان والالتزامات الدولية الأخرى.

وسيصوت الناخبون أيضا بشأن ما إذا كان سيتم حظر بيع الألعاب النارية " المزعجة" و استخدامها الخاص .

وينص المقترح على حظر الألعاب النارية المزعجة للحد من الازعاج والتلوث الهوائي والحوادث ومخاطر اندلاع حرائق، بالإضافة إلى حماية الأشخاص والحيوانات.

وفي حال تم التصويت لصالح المقترح، سوف يتم تطبيق الحظر خلال عامين. وأظهرت استطلاعات الرأي وجود دعم واسع لهذا المقترح.