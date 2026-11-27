



نظمت مؤسسة الإمارات للدواء ورشة عمل بعنوان «تنظيم الأدوية المكتشفة بالذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع شركة إنسيليكو ميديسن (Insilico Medicine)، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمختصين من المؤسسة، إلى جانب خبراء من الشركة وممثلين عن شركات الأدوية ومصانعها، بهدف رفع الجاهزية التنظيمية للمؤسسة للتعامل مع الأدوية المكتشفة والمطوّرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز معارف المختصين بتطبيقاته في اكتشاف الأدوية وتطويرها، إلى جانب توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم تسريع إتاحة الأدوية المبتكرة للمرضى.

وتضمنت الورشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، والتصميم الجزيئي والكيمياء الدوائية، إلى جانب توظيف هذه التقنيات في اكتشاف الأهداف الدوائية ومراجعة الملفات التنظيمية، مسلطةً الضوء على أبعادها العلمية والتنظيمية في تطوير المنتجات الطبية، وسبل تحفيز المصانع الوطنية على تبنّي هذه التقنيات في أنشطة البحث والتطوير.

وناقش المشاركون 3 محاور رئيسة تتعلق بتقييم الأدوية المكتشفة بالذكاء الاصطناعي، شملت موثوقية البيانات والنماذج المولّدة باستخدام هذه التقنيات، والأدلة ما قبل السريرية المطلوبة للجزيئات المصممة بالذكاء الاصطناعي، ومتطلبات تقييم جاهزية الأدوية للانتقال إلى التجارب السريرية الأولى على الإنسان، وأسفرت الورشة عن توصيات ستُسهم في تطوير منهجيات تقييم تنظيمية لهذه الفئة من الأدوية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

تطورات

وأكدت الدكتورة هدى المعيني مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، في مؤسسة الإمارات للدواء، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية يمثل تحولاً مهماً في مستقبل الصناعات الدوائية، لما يتيحه من فرص لتسريع مسارات البحث والتطوير واستكشاف آفاق جديدة لتصميم المركبات الدوائية. وأوضحت أن هذه التطورات تطرح اعتبارات علمية وتنظيمية تستلزم فهماً دقيقاً لطبيعة التقنيات المستخدمة ومخرجاتها، وتطوير منهجيات تقييم قادرة على التحقق من موثوقية النتائج، ومدى استيفاء المنتجات الطبية لمتطلبات الجودة والسلامة والفاعلية.

وأضافت أن دولة الإمارات تواصل بناء بيئة داعمة للصناعات الدوائية المبتكرة، مستندةً إلى الشراكة بين الجهات التنظيمية والمؤسسات العلمية والصناعية، وتوظيف المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير هذا المجال، بما يعزز تنافسية القطاع الدوائي، ويدعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً للصناعات الدوائية المتقدمة.

نهج استباقي

من جانبه، قال الدكتور أليكس أليبر المؤسس المشارك والرئيس لشركة إنسيليكو ميديسن: «نثمّن عالياً النهج الاستباقي والمرن الذي تتبناه مؤسسة الإمارات للدواء في دعم الابتكار في مجال اكتشاف الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن تحويل التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى فوائد ملموسة للمرضى، يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الباحثين ومطوري الأدوية والجهات التنظيمية. مشيراً إلى أن هذه الورشة أتاحت فرصة قيّمة لتبادل الرؤى والخبرات العملية، واستكشاف التوجهات المستقبلية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية وتطويرها.