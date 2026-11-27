وجَّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في رسالة مصوّرة، دعوة إلى المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.

وأكد سموه أن المياه تمثِّل رابطاً مشتركاً بين شعوب العالم، وأن التحديات المرتبطة بها تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود والعمل الجماعي لمواجهتها.

وشدَّد سموه على أهمية العمل متعدد الأطراف في المرحلة الراهنة، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية لتحويل التحديات المشتركة إلى فرص لتحقيق تقدم مستدام، وبناء مستقبل ينعم فيه الجميع بالأمن المائي وقال سموه في الرسالة المصورة التي وجهها: «الماء هو الحياة وأساس ازدهار المجتمعات، في الإمارات أدرك أجدادنا قيمة كل قطرة، وعلى هذا الإرث بنى أبونا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤية حول من خلالها التحديات إلى فرص، اليوم نواصل هذا النهج برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الدولية، لإيجاد حلول مستدامة تضمن الأمن المائي للجميع»، وأضاف سموه: «في ديسمبر المقبل تستضيف أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، لتوحيد الجهود وتحويل التعهدات إلى إنجازات ملموسة، معنا نبني مستقبل يكون فيه الماء أساس الحياة والازدهار والسلام، أهلا بكم في الإمارات».