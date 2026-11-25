

على مدى 10 سنوات، رسخت منظومة المجالس الشبابية في دولة الإمارات حضور الشباب شركاء فاعلين في التنمية وصناعة القرار، مع تأسيس 541 مجلساً منذ إطلاق المنظومة عام 2016، انضم إليها 4243 شاباً وشابة، وأسهموا في تنفيذ أكثر من 1800 مبادرة ومشروع وفعالية مجتمعية وتنموية.

وطورت المؤسسة الاتحادية للشباب منظومة المجالس لتشمل 49 مجلساً محلياً، و11 مجلساً عالمياً، و32 مجلساً اتحادياً، و9 مجالس قطاعية، و429 مجلساً مؤسسياً، و11 مجلساً فرعياً، إلى جانب مجلس الإمارات للشباب، بما أتاح للأعضاء المشاركة في مناقشة القضايا الوطنية والتواصل مع صناع القرار، وتطوير مبادرات في مجالات جودة الحياة والهوية الوطنية وريادة الأعمال والتقنيات المستقبلية والعمل المجتمعي.

شراكة في القرار

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، إن منظومة المجالس جسدت توجه دولة الإمارات نحو الاستثمار في طاقات الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية، من خلال إطار مؤسسي يتيح لهم مناقشة القضايا الوطنية والمشاركة في تطوير السياسات والمبادرات والتواصل المباشر مع صناع القرار، بما يعزز إسهاماتهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدولة.

وأضاف أن الإنجازات المتحققة خلال العقد الماضي تؤكد نجاح التجربة الإماراتية في ترسيخ المشاركة الشبابية المؤسسية، وأهمية مواصلة تطوير المنظومة وتعزيز التكامل بين المجالس والجهات الوطنية، وربط المبادرات بالمستهدفات التنموية، بما يؤهل كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات واستثمار الفرص.

تقدير خليجي

وعلى المستوى الإقليمي، حصلت منظومة المجالس الشبابية على وسام مجلس التعاون ضمن فئة المبادرات المجتمعية الرائدة، خلال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين عام 2026، تقديراً لدورها في تطوير العمل الشبابي وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتبادل الخبرات.

حوكمة واستدامة

وأطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب دليل حوكمة مجالس الشباب، لتوحيد آليات تشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومسؤوليات أعضائها، ووضع معايير للمتابعة والتقييم، بما يعزز كفاءة العمل ويضمن استمرارية المشاريع والمبادرات مع تعاقب الدورات، من خلال توثيق التجارب ونقل المعرفة بين الأعضاء.

سجلت المنظومة نسبة مواءمة اتحادية بلغت 100%، وفق البيانات المقدمة.

وقال جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة، رئيس منظومة المجالس الشبابية، إن تطور المنظومة وفر للأعضاء بيئة عملية لتصميم المبادرات وإدارة المشاريع والتعاون مع الجهات والمؤسسات، واكتساب خبرات في التخطيط واتخاذ القرار، مؤكداً حرص المؤسسة على تطوير أدوات العمل وتوسيع الشراكات وإبراز النماذج الشبابية الملهمة، بما يحول تجربة العضوية إلى رصيد معرفي ومهني مستدام.

خبرات تتجاوز العضوية



ولا يقتصر أثر المجالس على المبادرات التي تنفذها، بل يمتد إلى ما تتيحه من خبرات ومهارات تنعكس على المسارات المهنية والمجتمعية لأعضائها.

وقالت الدكتورة مريم بن هده، رئيس مجلس الشارقة للشباب، إن تجربة المجالس تسهم في بناء القدرات وتنمية المهارات القيادية، مشيرة إلى أنها عززت ثقتها في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وقيادة فرق العمل.

من جانبه، قال الرائد خالد النعيمي، رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، إن تجربته أتاحت له تحويل احتياجات المجتمع إلى مبادرات تعزز الوعي والأمن وجودة الحياة، إلى جانب تطوير مهاراته القيادية والتفكير الاستراتيجي وإدارة التحديات.

بدوره، أوضح عمر المعيني، عضو مجلس شباب الاتحاد للكهرباء والماء، أن عضويته أتاحت له التعاون مع كفاءات شابة من تخصصات متنوعة والمساهمة في مبادرات تدعم التميز المؤسسي والتنمية المجتمعية، مؤكداً انعكاس هذه الخبرات إيجاباً على المسار المهني وتعزيز المسؤولية.

دورة جديدة

وأعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع المجالس التنفيذية في مختلف إمارات الدولة، فتح باب الترشح لعضوية مجالس الشباب المحلية للدورة الثامنة 2027–2029، لإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الإماراتية الشابة للمشاركة في تطوير المبادرات ومناقشة القضايا المجتمعية والإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية.