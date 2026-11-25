

أطلقت محاكم دبي إطار حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي، بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال «ملتقى العدالة في عصر التقنيات الناشئة»، الذي عقد تحت شعار «رؤى جديدة لمستقبل القضاء»، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، بحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير المحاكم، ومشاركة خبراء دوليين وممثلي الجهات المعنية بالقطاع العدلي.

واستهدف الملتقى استشراف مستقبل العمل القضائي في ظل التطورات التقنية، ومناقشة فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الإجراءات والخدمات، والتحديات القانونية والمؤسسية المرتبطة باستخدامه، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والمحافظة على ضمانات العدالة.

الذكاء الاصطناعي والقضاء



وأكد القاضي عمر ميران، نائب مدير المحاكم، في كلمته الافتتاحية، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مدروسة ومسؤولة، باعتباره أداة مساندة للعمل القضائي وليس بديلاً عن دور القاضي ومسؤوليته في تقدير الوقائع والأدلة وتطبيق القانون.

وشدد على ضرورة مواكبة التطور التقني بمنظومة متكاملة من الحوكمة والرقابة البشرية، مع الحفاظ على استقلال القضاء وحماية الحقوق وسرية البيانات، والاستثمار في تأهيل الكفاءات القضائية والإدارية.

من جانبها، أكدت علياء عبدالله الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في الدائرة، أن الملتقى يعزز التعاون وتبادل الخبرات الدولية والمحلية لاستشراف مستقبل العمل القضائي، وبحث متطلبات الاستعداد للتحولات التقنية على المستويين المؤسسي والتشريعي، بما يدعم تطوير الحلول المبتكرة ويحافظ على كفاءة الإجراءات وثقة المتعاملين.

تجارب دولية

وشهد الملتقى جلسة دولية قدمها مايكل نافين، المستشار الرئيسي لإدارة المحاكم لدى المركز الوطني لمحاكم الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، استعرض خلالها التجارب الأمريكية في توظيف الذكاء الاصطناعي في البيئة القضائية، والتطبيقات العملية والتحديات التشغيلية والمؤسسية المرتبطة بها.

كما أطلقت محاكم دبي إطار حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي، واستعرضت الورقة البحثية المرتبطة به، التي أُعدت بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات، متناولة منهجيته ومكوناته ومتطلبات تطبيقه، بما يعزز وضوح الضوابط والمسؤوليات ويضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية.

قضايا مستقبلية

وتناولت الطاولات المستديرة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمنظومة العدالة في دبي، عدداً من القضايا المرتبطة بمستقبل التقنيات الناشئة، أبرزها الحق في النسيان الرقمي وحماية البيانات والسجلات القضائية، وثقة المتعاملين في التقنيات الذكية، والتحديات القانونية لتوظيف الذكاء الاصطناعي كشاهد أو محامٍ افتراضي، والجرائم والمنازعات الناشئة عن استخدام الأنظمة الذكية، فضلاً عن الأصول الرقمية في المنازعات والتركات.

كما تميز الملتقى باستخدام الشخصية الافتراضية «بطي» لتقديم فقراته، وعرض مرئي يحاكي اتصالاً من عام 2031، استعرض ست حالات مستقبلية مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، ومهد لمناقشات الطاولات المستديرة.