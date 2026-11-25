



في خطوة تعكس توجهها نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة في تطوير منظومة العمل المروري، نجحت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محاكاة ثلاثية الأبعاد للحوادث المرورية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستفادة من هذه التقنيات في إعادة تمثيل سيناريو الحوادث وعرض تسلسل أحداثها بصورة مرئية.

وتتيح التقنية إعادة بناء سيناريوهات الحوادث المرورية ضمن بيئة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في تقديم تصور مرئي أكثر وضوحاً لمراحل وقوع الحادث وتسلسل أحداثه، وتطوير أساليب عرض الحوادث وفهم تفاصيلها، دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز مستويات السلامة المرورية.

وأكدت شرطة دبي أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يأتي تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بأن تكون شرطة دبي أفضل جهاز شرطة في العالم في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما تتيحه التقنيات الحديثة في تقديم خدمات نوعية للمجتمع بأعلى معايير الكفاءة والفاعلية وفق أفضل المعايير الدولية.

وأضافت أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الحوادث المرورية يأتي في إطار حرصها على استكشاف التقنيات المستقبلية والاستفادة من إمكاناتها في تطوير منظومة العمل الشرطي والمروري، وابتكار أدوات حديثة تدعم كفاءة الأداء وتواكب التطورات المتسارعة في المجالات التقنية.

وأوضحت شرطة دبي أن المحاكاة ثلاثية الأبعاد تمثل أحد التطبيقات الواعدة للذكاء الاصطناعي في المجال المروري، لما توفره من إمكانات لإعادة تمثيل سيناريوهات الحوادث بطريقة مرئية تساعد على توضيح تسلسل الأحداث، وتوفر أسلوباً حديثاً لعرض الوقائع المرورية وفهمها بصورة أكثر شمولاً.

وأضافت أن هذه التجربة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة للمرور لتطوير أدواتها وأساليب عملها، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم مختلف جوانب العمل المروري، بما يعزز الجاهزية لمواكبة المتغيرات المستقبلية ويسهم في ترسيخ نهج الابتكار في تطوير الخدمات والعمليات. وأكدت شرطة دبي أن تبني التقنيات الحديثة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير المستمر في شرطة دبي، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمل الشرطي، ويسهم في تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وصولاً إلى منظومة مرورية أكثر تطوراً واستدامة.