



بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وقّع مركز جامع الشيخ زايد الكبير ووزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم، لتطوير محتوى معرفي وتعليمي مبتكر، يوظف المنصات الرقمية والإنتاجات الثقافية المرئية للمركز في دعم العملية التعليمية، وتعزيز القيم الأخلاقية والمعرفية لدى الطلبة، وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، بما يجسد تكامل أدوار المؤسسات الوطنية في بناء الإنسان وإعداد الأجيال الناشئة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي عبد الرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ووقّع المذكرة عن المركز الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، وعن الوزارة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتشمل المذكرة جميع المدارس الحكومية في الدولة، بمختلف مراحلها الدراسية، وتهدف إلى تقديم محتوى معرفي موثوق، بأساليب إبداعية معاصرة، يستلهم موضوعاته من المناهج الدراسية، ويسهم في نشر القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش، والتعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية في العلوم والمعرفة والفنون والعمارة، مع إتاحته رقمياً، بما يدعم التعلم الذاتي والتعلم عن بُعد، ويوسع فرص الاستفادة منه للطلبة وأولياء الأمور.

استراتيجية

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس: «إن بناء الإنسان وترسيخ القيم يمثلان استثماراً استراتيجياً في الأجيال القادمة، وتجسد المذكرة تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في إعداد جيل يجمع بين المعرفة والمهارة والقيم الأخلاقية والإنسانية. كما تمثل امتداداً لرسالة مركز جامع الشيخ زايد الكبير، التي أرادها الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منارة للتسامح والتعايش، لتصل إلى أبنائنا الطلبة بأساليب معرفية معاصرة، تعزز الوعي بالقيم الإسلامية السمحة، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتعرف إلى الحضارة الإسلامية وإسهاماتها الإنسانية». بدورها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن القيم هي الركيزة التي تُبنى عليها مهارات المستقبل، وعملت الوزارة من خلال العديد من البرامج والخطط، والتي يأتي في مقدمها الميثاق الوطني للتعليم، لترسيخ ملامح متعلم معتز بهويته، ناقد في تفكيره، مبادر ومبتكر. لافتة معاليها إلى أن مذكرة التفاهم مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير، تأتي في سياق تدعيم رسالة الوزارة والمركز معاً، بما يحقق تطلعات دولة الإمارات في أجيالها المقبلة، مشيدةً معاليها بما سيقدمه المركز من محتوى معرفي وقيمي موثوق، يتاح في أي مكان ووقت، ويدعم التعلم الذاتي، ويعزز السلوك الإيجابي لدى الطلبة. وبدوره، قال الدكتور يوسف العبيدلي: «تمثل هذه الشراكة امتداداً لرسالة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في نشر المعرفة، وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية، والاستفادة من خبراته المتراكمة في إنتاج السلسلات الثقافية المرئية، التي تجمع بين الرصانة العلمية والأساليب الإبداعية المعاصرة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توظيف منصات المركز الرقمية، ومحتواه المعرفي في تطوير مواد تعليمية مستلهمة من المناهج الدراسية، وإيصالها إلى الطلبة بأساليب جاذبة، تعزز التعلم الذاتي، وترسخ القيم الأخلاقية والتسامح والتعايش، وتعرّف الأجيال الناشئة بإسهامات الحضارة الإسلامية في مختلف مجالات المعرفة».

آفاق

من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، أن المذكرة تعكس حرص الوزارة على توسيع آفاق التعلم، وتعزيز التكامل بين المناهج الدراسية والمصادر المعرفية والمؤسسات الوطنية ذات الخبرة، بما يوفر للطلبة تجارب تعليمية ثرية، تتجاوز حدود الصف الدراسي، موضحاً أن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى توظيف المحتوى المرئي والتفاعلي في ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتنمية مهارات التفكير والبحث والاستكشاف لدى الطلبة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة والإبداع.

وعقب مراسم التوقيع، اصطحب مدير عام المركز أصحاب المعالي والسعادة والضيوف في جولة شاملة في قبة السلام وسوق الجامع، اطلعوا خلالها على أبرز التجارب والمعارض الثقافية والمعرفية التي يحتضنها المركز، شملت متحف نور وسلام، وتجربة «ضياء» التفاعلية، ومعرضي «إسهامات العلماء المسلمين» و«ملامح فنية - استلهامات من نور وسلام». وتُعد قبة السلام وجهة ثقافية في إمارة أبوظبي. كما زاروا عدداً من مرافق المركز، من بينها مسرح الجامع، وجدارية «بري الجامع»، و«درب التسامح».