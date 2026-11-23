كشفت أوكرانيا، تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها ضد سفينتين روسيتين قبالة السواحل الليبية، أول من أمس، وأسفرت عن إغراق الطرّادة الحربية «ميركوري» في قاعدة بنغازي البحرية، في هجوم يعكس اتساع نطاق العمليات الأوكرانية ضد الأصول العسكرية الروسية إلى البحر المتوسط، بعيداً عن ساحات القتال التقليدية في البحر الأسود.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استخدمت سبع مسيّرات بحرية محلية الصنع لتنفيذ العملية، التي استهدفت السفينة الحربية الروسية «ميركوري»، من فئة «ستيرغوشي»، إلى جانب سفينة الشحن «أنغارا»، التي تستخدمها موسكو، بحسب كييف، لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، كانت السفينة الحربية الروسية راسية في ميناء بنغازي على الساحل الليبي، بعدما توقفت للتزود بالوقود والإمدادات خلال رحلة عودتها إلى روسيا، وهو ما أكدته أيضاً السلطات في شرق ليبيا.

ونفذت المسيّرات البحرية الهجوم خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث اقتربت من السفينة الحربية الراسية داخل القاعدة البحرية، قبل أن تصطدم بها وتحدث انفجارات كبيرة أدت إلى اندلاع حريق على متنها، ثم غرقها جزئياً وانقلابها داخل الميناء.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرها جهاز الأمن الأوكراني، أمس، مشاهد التقطتها كاميرات المسيّرات أثناء اقترابها من السفينة الروسية واصطدامها بهيكلها، تلتها انفجارات أضاءت محيط الميناء. كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي نشرتها شركة «فانتور» السفينة قبل الهجوم وبعده، وقد غمرتها المياه وانقلبت في موقع رسوها.