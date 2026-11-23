أكد معالي الدكتور عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال جلسة بعنوان «شباب الإمارات وصناعة الوعي.. مسؤولية الكلمة وقيادة المستقبل»، التي استضافتها جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءاً أساسياً من حياة الإنسان، على غرار الهاتف الذي بات من الصعب الاستغناء عنه، مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض على الشباب مواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والإبداع، مع الحفاظ على الوعي والمسؤولية في التعامل مع المحتوى الإعلامي.

وتناولت الجلسة، التي أدارها الدكتور علي الأحبابي، مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، دور الشباب في تشكيل مستقبل الإعلام، وأهمية تعزيز الوعي المجتمعي في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مسؤولية الأسرة والمؤسسات التعليمية في بناء جيل قادر على التعامل مع التحديات الإعلامية الجديدة.

وأوضح معاليه أن خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، ومنها «تيك توك»، تؤدي دوراً كبيراً في تحديد طبيعة المحتوى الذي يتعرض له المستخدم، لافتاً إلى أن اختيارات الفرد وسلوكياته الرقمية تنعكس بصورة مباشرة على المحتوى الذي تقترحه هذه المنصات. فإذا حرص المستخدم على متابعة المحتوى الهادف والإيجابي، ستواصل الخوارزميات تقديم محتوى مشابه له، في حين أن متابعة المحتوى غير الهادف تؤدي إلى ظهور المزيد منه، الأمر الذي يعزز أهمية الوعي الفردي في اختيار ما يُشاهَد ويُتداوَل عبر الفضاء الرقمي.

وتطرق آل حامد إلى دور الجامعات في تنمية وعي الشباب وتأهيلهم للتعامل مع التحولات الرقمية، مؤكداً أهمية توثيق البيانات وتنمية الأفكار وتشجيع الإبداع والابتكار من خلال الاستخدام الفاعل لمنصات التواصل الاجتماعي. كما تناول أهمية العلاقة بين الجامعات والهيئة الوطنية للإعلام في إعداد الكفاءات الشابة وتمكينها من الإسهام في تطوير القطاع الإعلامي.

وفي حديثه عن تأثير الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، استعرض معاليه التحولات التي تشهدها صناعة الأفلام عالمياً، مشيراً إلى أرقام تتعلق بالتغيرات الاقتصادية في صناعة السينما بمدينة لوس أنجلوس، حيث ذكر العائدات من 504 مليارات إلى 30 ملياراً، في سياق حديثه عن تأثير التقنيات الحديثة في هذه الصناعة.

كما أشار إلى التجربة الصينية في توظيف الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع مرئية تصل مدتها إلى خمس دقائق كأفلام مستعرضاً ما تتيحه هذه التقنيات من فرص جديدة لتطوير الإنتاج المرئي، ومؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يحمل تأثيرات إيجابية وسلبية تستدعي الاستعداد لها وفهم انعكاساتها على مختلف القطاعات.

وشدد معاليه على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الأسرة، باعتبارها الأساس في بناء شخصية الطفل وتشكيل وعيه منذ سنواته الأولى، موضحاً أن طبيعة الأطفال القائمة على الفضول وحب الاكتشاف تستدعي من أولياء الأمور متابعة اهتمامات أبنائهم، والتعرف إلى طبيعة المحتوى الذي يتابعونه عبر المنصات الرقمية