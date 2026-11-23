اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قراراً تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، يقضي بعقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه بصورة منتظمة كل ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المائية، وضمان استمرار قضية المياه ضمن أولويات الأجندة العالمية لما بعد عام 2030.

ويمثل القرار تحولاً في آليات العمل الدولي المشترك بشأن المياه، من خلال إرساء إطار دوري ومستدام للحوار والتنسيق بين الدول، ومتابعة الالتزامات الدولية، وتطوير الحلول العملية لتعزيز الأمن المائي والقدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغير المناخي.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى التباعد الزمني الذي شهدته مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه خلال العقود الماضية، إذ انعقد المؤتمر الأول عام 1977، فيما عُقد المؤتمر الثاني عام 2023، بعد انقطاع دام 46 عاماً، قبل أن يأتي القرار الجديد ليؤسس لانتظام انعقاد هذه المؤتمرات كل ثلاث سنوات.

ويعكس اعتماد القرار بتوافق الآراء وجود إرادة دولية مشتركة لتعزيز العمل متعدد الأطراف في ملف المياه، وتوفير منصة مستمرة لتبادل الخبرات وتنسيق السياسات وتحويل التعهدات الدولية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.

ويأتي هذا التطور قبيل استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى المؤتمر بوصفه محطة مهمة للبناء على الزخم الدولي الذي أحدثه القرار، والانتقال من الطموحات المشتركة إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز المرونة المائية على المستوى العالمي.

ويؤكد القرار الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات، بالتعاون مع السنغال، في دفع الجهود الدولية نحو إرساء تعاون مؤسسي طويل الأمد في قضايا المياه، بما يعزز استدامة العمل الدولي المشترك ويمنح هذا الملف حضوراً منتظماً في مناقشات الأمم المتحدة وأولويات التنمية العالمية.