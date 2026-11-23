اختتم وفد من جامعة حمدان بن محمد الذكية، برئاسة سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، زيارة استراتيجية إلى مدينة بوسطن الأمريكية، شملت جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وجامعة بوسطن (Boston University)، بهدف الاستفادة من تجارب هذه المؤسسات الأكاديمية العالمية في تنويع مصادر الإيرادات، وإدارة الوقف الجامعي والاستثمارات الجامعية، وتطوير منظومات الحوكمة والاستدامة المالية.

وجاءت الزيارة في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز مرونتها المالية والمؤسسية على المدى الطويل، من خلال دراسة نماذج عالمية راسخة في إدارة الموارد وتنميتها، وبناء مصادر تمويل مستدامة تدعم التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وشملت الزيارة لقاءات مباشرة مع مسؤولين عن الأوقاف والاستثمارات الجامعية في المؤسسات الثلاث، جرى خلالها التعرف إلى النماذج المختلفة لإدارة هذه الموارد، وآليات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، والعلاقة بين السياسات الاستثمارية والأولويات الأكاديمية والبحثية.

كما أجرى وفد الجامعة مقارنات بين التجارب الثلاث، تمهيداً لإعداد نتائج وتوصيات تُرفع إلى مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية للنظر في سبل الاستفادة منها في تطوير نموذج مؤسسي يتناسب مع طبيعة الجامعة وتوجهاتها المستقبلية.

العور: ذهبنا إلى بوسطن لنتعلم من تجارب مؤسسات أكاديمية عريقة

وأكد الدكتور منصور العور أن الزيارة انطلقت من قناعة راسخة بأن التعلم المؤسسي لا يقل أهمية عن التعلم الأكاديمي، وأن الجامعات، مهما بلغت خبراتها في مجالات معينة، تظل بحاجة إلى الانفتاح على تجارب الآخرين والاستفادة منها.

وقال العور: "لقد ذهبنا إلى بوسطن لنتعلم من تجارب ثلاث مؤسسات أكاديمية عريقة تمتلك خبرات ممتدة في بناء منظومات تعليمية وبحثية ومؤسسية مستدامة. ولم يكن هدفنا البحث عن نموذج جاهز لنقله إلى جامعتنا، بل فهم المبادئ التي قامت عليها هذه التجارب، وكيف تطورت منظوماتها المالية والحوكمية عبر الزمن، وما الذي يمكن أن نتعلمه منها بما يتناسب مع واقعنا وطموحاتنا".

وأضاف: "لقد ركزنا بصورة خاصة على الأوقاف الجامعية والاستثمارات وتنويع مصادر الإيرادات، لأننا ندرك أن مستقبل الجامعة لا يعتمد على جودة برامجها الأكاديمية وحدها، بل يرتبط أيضاً بقدرتها على تأمين الموارد التي تتيح لها الاستمرار في التطوير والابتكار، والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بثقة ومرونة".

وأوضح العور أن الجامعات الثلاث تقدم تجارب مؤسسية مختلفة تستحق الدراسة، ليس فقط من حيث حجم الموارد، وإنما من حيث أساليب إدارتها، والحوكمة التي تنظم قرارات الاستثمار والإنفاق، وآليات المحافظة على الاستدامة المالية عبر الأجيال.

وقال: "إن أحد أهم الدروس التي نسعى إلى الاستفادة منها هو أن الاستدامة المالية لا تتحقق بمجرد توفير موارد إضافية، وإنما ببناء منظومة متكاملة تجمع بين تنويع الإيرادات، والانضباط المالي، والحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، والقدرة على التخطيط طويل الأجل".

وأضاف: "فالوقف الجامعي ليس مجرد مصدر تمويل إضافي، بل التزام مؤسسي طويل الأجل، يتطلب وضوحاً في الأهداف والمسؤوليات، وشفافية في الإدارة، وتوازناً بين المحافظة على الأصول وتنميتها، وتوجيه عوائدها لخدمة رسالة الجامعة".

ثلاث جامعات وثلاث تجارب تستحق الدراسة

وتضمنت الزيارة سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين وقيادات أكاديمية وإدارية في المؤسسات الثلاث، بهدف التعرف إلى تجاربها ومقارباتها المختلفة في بناء الاستدامة المؤسسية.

ففي جامعة هارفارد، شملت الزيارة لقاءات في كلية هارفارد كينيدي، تناولت الحوكمة المؤسسية وتطوير القيادات وإدارة المراكز البحثية، إلى جانب المناقشات المتعلقة بإدارة الأوقاف والاستثمارات الجامعية، وأهمية وضوح العلاقة بين القرارات المالية والأولويات الأكاديمية.

وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، اطلع الوفد على تجربة المعهد في الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، وتناول مع المسؤولين المختصين الجوانب المتعلقة بالاستثمارات والاستدامة المالية، ودور تنوع الأنشطة والشراكات في دعم المنظومة الأكاديمية والبحثية.

كما شملت الزيارة جولة في مختبر الإعلام (MIT Media Lab)، الذي يمثل بيئة بحثية تجمع بين تخصصات التكنولوجيا والتصميم والعلوم، وتستكشف تطبيقات الابتكار في معالجة التحديات المستقبلية.

أما في جامعة بوسطن، فقد شملت اللقاءات مناقشات مع المسؤولين عن الأوقاف والاستثمارات الجامعية، إلى جانب الاطلاع على تجربة الجامعة في تطوير التعليم الافتراضي من خلال مبادرة (BU Virtual)، وزيارة مركز الحوسبة وعلوم البيانات واستوديو التعليم الافتراضي.

وأتاحت اللقاءات للوفد فرصة مقارنة المقاربات المؤسسية المختلفة في إدارة الموارد المالية، وتنويع الإيرادات، وحوكمة الاستثمارات، ودراسة مدى ملاءمة عناصر هذه التجارب لتوجهات جامعة حمدان بن محمد الذكية.

من المقارنة المؤسسية إلى التوصيات لمجلس الأمناء

وأوضح العور أن الجامعة ستستفيد من نتائج اللقاءات والمقارنات التي أُجريت خلال الزيارة في بلورة توجهات وتوصيات تُعرض على مجلس الأمناء، بما يدعم التفكير في تطوير منظومة أكثر تنوعاً واستدامة لمصادر التمويل.

وقال: "لا نسعى إلى استنساخ نموذج هارفارد أو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو جامعة بوسطن؛ فلكل مؤسسة تاريخها وطبيعتها وبيئتها التشريعية والاقتصادية. ما نريده هو أن نفهم لماذا نجحت هذه النماذج، وكيف تُدار، وما المبادئ التي يمكن تكييفها مع احتياجات جامعتنا".

وأضاف: "إن تنويع مصادر الإيرادات بالنسبة إلينا ليس غاية مالية مستقلة عن رسالة الجامعة، بل وسيلة لحماية هذه الرسالة وتعزيز قدرتنا على الاستثمار في تطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتقليل الاعتماد على مصادر تمويل محدودة".

وأشار إلى أن المقارنات المؤسسية ستساعد على دراسة خيارات متعددة، تشمل تطوير مصادر الإيرادات غير التقليدية، والاستفادة من الأوقاف والاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز الشراكات، مع إيلاء أهمية خاصة لمتطلبات الحوكمة والمساءلة وإدارة المخاطر.

وأكد أن أي توجه مستقبلي في هذا المجال ينبغي أن يستند إلى دراسة متأنية للجدوى والملاءمة المؤسسية، وأن يخضع للأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وبما يضمن التوازن بين الاستدامة المالية والرسالة الأكاديمية للجامعة.

تبادل الخبرات في التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي

وإلى جانب المحور الرئيسي للزيارة، شهدت اللقاءات تبادلاً للخبرات والرؤى حول مستقبل التعليم العالي، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الرقمي، والابتكار في أساليب التدريس والتقييم.

واستعرض وفد جامعة حمدان بن محمد الذكية تجربتها في التعليم الذكي والتعلم المرن، وتوجهاتها نحو تطوير التعلم التكيفي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين التجربة التعليمية.

وأشار العور إلى أن هذه المناقشات عكست أهمية تبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية، بصرف النظر عن اختلاف تاريخها أو حجمها أو نماذجها التعليمية.

وقال: "لقد سعدنا بالاهتمام الذي أبداه من التقينا بهم بتجربتنا في التعليم الذكي، لكننا كنا حريصين بالقدر نفسه على الاستماع والتعلم. فالتقدم في مجال معين لا يلغي حاجتنا إلى التعلم في مجالات أخرى، والانفتاح على تجارب المؤسسات العريقة هو أحد أهم مصادر التطور المؤسسي".

وأضاف: "إن تبادل الخبرات الحقيقي لا يقوم على إثبات تفوق مؤسسة على أخرى، بل على الاعتراف بأن لدى كل مؤسسة معرفة وتجربة يمكن أن يستفيد منها الآخرون".

الاستدامة المالية شرط لاستدامة الابتكار

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور منصور العور أن التحولات المتسارعة في التعليم العالي تتطلب من الجامعات إعادة النظر ليس فقط في نماذج التعليم، بل أيضاً في نماذجها المالية والإدارية والحوكمية.

وقال: "لقد تعلمنا من تجربتنا في التعليم الذكي أن الابتكار لا يتحقق بمجرد إدخال التكنولوجيا، بل بإعادة التفكير في النموذج نفسه. واليوم نحتاج إلى تطبيق الفلسفة ذاتها على إدارة الموارد والاستدامة المالية".

وأضاف: "إن بناء جامعة قادرة على مواكبة المستقبل يتطلب أكثر من رؤية أكاديمية طموحة؛ فهو يحتاج إلى نموذج مؤسسي ومالي يتيح تحويل هذه الرؤية إلى واقع مستدام، ويحافظ على قدرة الجامعة على التطوير عبر الأجيال".

واختتم العور قائلاً: "نعود من بوسطن بتقدير أكبر لعمق الخبرات التي راكمتها هذه المؤسسات الأكاديمية العريقة، وبقناعة أقوى بأن التعلم من تجاربها يمكن أن يساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر نضجاً بشأن مستقبل جامعتنا. وسنعمل على ترجمة ما تعلمناه إلى دراسات وتوصيات قابلة للنظر والتقييم على مستوى مجلس الأمناء".

وأكد أن "الجامعة التي تؤمن بالتعلم مدى الحياة يجب أن تكون هي نفسها مؤسسة لا تتوقف عن التعلم".