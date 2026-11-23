

نظمت النيابة العامة بدبي «ملتقى الابتكار»، لتكريم المبتكرين من موظفيها ومتعامليها، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، تحت شعار «الإمارات تبتكر»، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، وخليفة بن ديماس السويدي المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني لنائب العام، وعدد من المحامين العامين ومديري الإدارات، وموظفي الدائرة، ذلك تقديراً للأفكار الخلّاقة والمبادرات النوعية، التي تسهم في تطوير منظومة العمل، وتعزيز مسيرة الابتكار المؤسسي.

وشهد الملتقى تكريم الموظفين والمتعاملين الفائزين في فئات الابتكار، والوحدات التنظيمية وفرق العمل المتميزة في تقديم المقترحات وتطبيقها، إلى جانب الموظف الأكثر تقديماً للمقترحات، وأصحاب الأفكار والمقترحات المجدية، ومنسقي الاقتراحات، فضلاً عن تكريم الوحدات التنظيمية الأكثر تقديماً للمقترحات، والأعلى في عدد المقترحات المعتمدة.

ويجسد الملتقى حرص النيابة العامة بدبي على ترسيخ الابتكار نهجاً مؤسسياً، وتعزيز ثقافة المشاركة وتبادل الأفكار، وتحفيز الكفاءات على تقديم حلول ومبادرات نوعية، تسهم في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب تطلعات حكومة دبي نحو خدمات حكومية أكثر ابتكاراً واستجابة لمتطلبات المستقبل.