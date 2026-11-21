الحوار نظمته القمة العالمية للحكومات في الدومينيكان بمشاركة 70 متحدثاً من 30 دولة

لويس أبي نادر: نقدر توجهات محمد بن زايد ومحمد بن راشد للاستثمار بعلاقة طويلة الأمد مع الدومينيكان

محمد القرقاوي: الإمارات بتوجيهات قيادتها تتبنى نموذجاً للتعاون الدولي محوره الشراكة في صناعة المستقبل



أكد لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان تقدير بلاده لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في بناء علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع الدومينيكان، مشدداً على التزام بلاده بتعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

وأشار إلى أن استضافة حوار القمة العالمية للحكومات لأمريكا اللاتينية والكاريبي تعكس الرؤى المشتركة للبلدين والتزامهما بتوفير منصة تجمع الحكومات وقادة الأعمال والمنظمات الدولية والخبراء، لفتح فصل جديد في العلاقات وتكثيف الجهود المشتركة لصناعة المستقبل.

وقال رئيس جمهورية الدومينيكان: «طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فكرةً تستحق أن تكون دليلاً لهذا الحوار، ما هي»عملة«المستقبل؟ هل هي المياه؟ أم الذكاء الاصطناعي؟ أم الطاقة؟ و قدم سموه إجابة تحمل في طياتها درساً عميقاً يتمثل في أن الثقة هي عملة المستقبل».

جاء ذلك، في افتتاح حوار القمة العالمية للحكومات لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، الذي عقد في مدينة كاب كانا بجمهورية الدومينيكان، بمشاركة 10 رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، وأكثر من 70 متحدثاً، وممثلي أكثر من 30 دولة، و120 شركة من القطاع الخاص، تبادلوا الرؤى لمستقبل الشراكات والتعاون الدولي ضمن 35 جلسة حوارية و15 لقاء قيادياً، غطت ستة محاور شملت الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الاستراتيجي، والسياحة والثقافة واقتصادات التجربة، والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، واستشراف مستقبل الحكومات، والخدمات اللوجستية والربط العالمي، ورأس المال البشري ومستقبل العمل.



شراكة

وقال لويس أبي نادر: «نجتمع اليوم انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن المستقبل تصنعه القرارات التي نتخذها والعلاقات التي نحافظ عليها. وفي العام الماضي، عندما استضفنا هذا الحوار، أكدنا استعداد جمهورية الدومينيكان لتكون جسراً موثوقاً يربط أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالشرق الأوسط’’

وأضاف:»تكرس جمهورية الدومينيكان جهودها لهذه المبادرة لأنها نجحت في ترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتسعى إلى تحويل هذه المكتسبات إلى فرص جديدة لشعبها. كما نؤمن بالحوار أداةً لتعزيز العلاقات وتوطيد الروابط، ونتطلع إلى توظيف هذه المقومات لبناء شراكات أوثق مع دولة الإمارات، مستندين إلى حكومة ملتزمة، وقطاع خاص مستعد للاستثمار، ومنظمات قادرة على استدامة الحوار وتعميقه وتحويله إلى نتائج ملموسة«.

وأوضح أن بلاده ترى مستقبل العلاقات بين أمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط في توسيع التعاون بين الشركات، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وتبادل المعرفة، وترسيخ الروابط بين المجتمعات. وأشار إلى أن تجربة الإمارات تثبت ما يمكن تحقيقه من خلال الرؤية طويلة الأمد والعمل الجاد، مؤكداً أن خبراتها في الخدمات اللوجستية والربط والسياحة والابتكار تتيح فرصاً نوعية للتعاون.

وقال لويس أبي نادر:»إن أهمية القمة العالمية للحكومات، تكمن بأنها تجمع أشخاصاً قادرين على التعلم من بعضهم والعمل معاً؛ إذ يمكن لتجربة حكومة أن تسهم في تحسين الخدمات في دولة أخرى. وتستثمر جمهورية الدومينيكان في هذه المنصة إيماناً منها بقوة هذه الروابط، والتزاماً بهذه الشراكة على المدى الطويل«.

جودة الحياة

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن دولة الإمارات ببتوجيهات قيادتها الرشيدة، تتبنى رؤية شاملة للتعاون الدولي، تقوم على الشراكة في صناعة المستقبل والارتقاء بجودة حياة الإنسان وضمان غد أفضل للأجيال القادمة.

وقال معاليه إن حوار القمة العالمية للحكومات لأمريكا اللاتينية والكاريبي أثبت منذ إطلاقه العام الماضي، أهمية تحويل المستقبل إلى هدف مشترك للحكومات والمنظمات والشركات حول العالم، وتعزيز الجهود لصناعته من خلال الحوار وتبادل المعرفة والخبرات وتوسيع آفاق التعاون، بما يدعم مساعي الحكومات والمجتمعات لبناء مستقبل أفضل.

وأضاف أن الشراكة بين دولة الإمارات والقمة العالمية للحكومات مع حكومة جمهورية الدومينيكان تعكس فهماً مشتركاً لتحديات وفرص المستقبل، وتبني على توجه موحد لبناء منظومة الفرص الجديدة وتعزيزها من خلال التعاون والشراكات بما يعزز الجهود لصناعة مستقبل القطاعات الحيوية، وينقل التعاون إلى آفاق أوسع. وأشار معاليه إلى أن القيمة الحقيقية للحوار تقاس بما يفتحه من مسارات للعمل الحكومي، وما يساعد على حله من تحديات تنموية، مؤكداً أن الطموح هو أن تتواصل جهود فرق العمل على مدار العام، وأن تشكل كل دورة أساساً للبناء عليها في الدورة التالية، بما يراكم المعرفة ويمنح التعاون أثراً أعمق وأكثر استدامة.

حضور واسع

وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في فعاليات الحوار، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة. وشارك فيه رؤساء دول وحكومات ومسؤولون من بنما وغويانا وجزر البهاما وجزر العذراء البريطانية والإكوادور والسلفادور، وجامايكا، وأوروغواي، وهايتي.

كما شاركت في فعاليات البرنامج منظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ورابطة دول الكاريبي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي «كاف».

تعزيز الروابط

في سياق متصل، أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة في كلمة رئيسية، أن الحوار يعكس نهج دولة الإمارات في تعاملها مع العالم، والذي يرتكز على بناء الجسور وتعزيز الروابط الهادفة، والحفاظ على استمراريتها، مشيرة إلى أن هذا التوجه شكل بوصلة لبناء العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، التي تقوم على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل، والتي توطدت من خلال تعاون عملي ذي نتائج ملموسة.

وقالت معاليها، نلتقي في وقتٍ تكتسب فيه الشراكات بين منطقتينا أهميةً أكبر من أي وقتٍ مضى؛ إذ يجري حالياً إعادة رسم سلاسل التوريد، وتظهر مسارات تجارية جديدة، وتطرقت إلى 4 مجالات رئيسية لتعزيز التعاون تشمل التجارة والاستثمار، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، والتواصل الإنساني.

وأضافت أن»الشراكات لا تُبنى من خلال زيارةٍ واحدة، بل تُرسخ عبر تكرار الزيارات، والمتابعة المستمرة، وتحقيق النتائج الفعلية، قد تفصل المحيطات بين منطقتينا، لكن طموحاتنا مشتركة، ودولة الإمارات على أتم الاستعداد لفتح آفاقٍ جديدة معكم، والعمل معاً لرسم ملامح المستقبل الذي نتطلع إليه جميعاً«.

تطور متسارع

وتناول محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، في كلمة رئيسية ضمن أعمال الحوار، الأسئلة المستقبلية الكبرى التي يطرحها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وآثاره على مستقبل العمل والاقتصاد والمجتمع والحكومات، وركز على ضرورة تسريع التطور لمواكبة واستباق متغيرات المستقبل التي تشمل التحديات التكنولوجية والديموغرافية والبيئية.

وتطرق محمد الشرهان إلى دور القمة العالمية للحكومات في جمع القيادات من مختلف القطاعات في جهد موحد هادف للإجابة على أسئلة المستقبل، وأهمها دور الحكومات وطريقة عملها على استشراف المستقبل، وتعزيز الجاهزية لمتطلباته، وبناء مؤسسات قادرة على التأقلم السريع والتجريب والتعلم والفعالية في صناعة القرار، مشيراً إلى أن القمة تتبنى رؤية ترتكز على بناء نموذج حكومي يمكّن الإنسان، ويزوده بالمهارات والخبرات، و تطوير حلول تتجاوز التحديات وتعزيز العمل العابر للقطاعات، مؤكداً أنه في عالم مترابط تصبح القدرة على التعاون ممكّناً رئيسياً للحكومة، وأن حوار القمة لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي يجسد هذه الرؤية.

حوار رئاسي

وضمن جلسات الحوار، شارك لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، وخوسيه راؤول مولينو رئيس جمهورية بنما، في حوار رئاسي بعنوان»الحكومات وجغرافيا الفرص الجديدة«، تناول دور التكنولوجيا والتجارة والاستثمار في فتح ممرات اقتصادية جديدة وتعزيز تنافسية المنطقة.

وتحدث لويس أبي نادر في الجلسة عن الاستثمار والنمو في قطاع السياحة في جمهورية الدومينيكان، وقال:»نتوقع استقبال أكثر من 12 مليون زائر، ولا يزال هناك متسع كبير لمزيد من النمو، لقد توسعنا بشكل ملحوظ في سياحة الرحلات البحرية، ونعتزم افتتاح رصيف سادس لاستقبال السفن السياحية في سامانا، كما نعمل على تطوير السياحة الرياضية في بونتا كانا«.

من جهته، تطرق خوسيه راؤول مولينو إلى التقدم الذي حققته بنما في جذب الاستثمارات وتعزيز الروابط الإقليمية. وقال:»تمتلك بنما خبرة تمتد لعقود في مجال المناطق الحرة، وهي الآن بصدد إطلاق مشروع توسعة تبلغ قيمته نحو 400 مليون دولار أمريكي، كما نمضي قدماً في عملية منح امتيازات للمطارات لدعم التنمية السياحية في منطقة شاطئ فارالون وسط بنما«.

السياحة والثقافة

وبحثت جلسة حوارية بعنوان»دور الحكومات في صناعة مستقبل الوجهات السياحية الجديدة«، شارك فيها دولة الدكتور ناتاليو د. ويتلي رئيس وزراء جزر العذراء البريطانية، ومعالي شيخة النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهاريس ويتبيك المدير العام لمعهد غواتيمالا للسياحة، وإيلينا مارتينيز المؤسس المشارك لـ»أس أو أس بيوتيك«، كيف يمكن للحكومات جمع عناصر التواصل والابتكار والثروة الطبيعية في إنشاء وجهات وتجارب سياحية تنافسية.

وتناول غارفيلد كير الرئيس التنفيذي لشركة»مخا 1450«المتخصصة في مجال القهوة، في جلسة بعنوان»هل تصبح الثقافة أهم سلعة تصدير للدولة«، كيف يسهم ارتباط محصول وطني مثل القهوة بهوية ثقافية معينة في تطوير فرص اقتصادية عالمية جديدة.

الاستباقية الحكومية

وناقشت جلسة بعنوان»الاستباقية الحكومية في مواجهة الطوارئ«، شارك فيها كل من سيمون دي مونتفورت والكر نائب الرئيس التنفيذي لتطبيقات القطاعات في»أوراكل«، ود. صالح فارس آل علي الرئيس الأسبق للاتحاد الدولي لطب الطوارئ، دور الاستشراف والتكنولوجيا والشراكات في دعم جهود الحكومات في الاستعداد وتعزيز الجاهزية للحالات الطارئة.

وفي جلسة بعنوان»هل يستطيع الأبطال الفوز مرتين؟«، بحث فرانك رينود لاعب كرة القدم الأمريكية السابق، وجوليان إنفانتي وخوسيه نيكولاس لاعبا البيسبول السابقين، وغاري فروبس لاعب كرة السلة المحترف السابق، ونيكول مينديز اللاعبة في»نيويورك رايز«، دور الحكومات في تمكين أصحاب الإنجازات الرياضية من أداء أدوار جديدة وبناء الفرص المستقبلية في مجالات أخرى.

واستعرض د. فاوسيتنو المستثمر ورائد الأعمال العالمي في جلسة بعنوان»الميزة الوطنية القادمة.. التعلم السريع«، رؤيته لدور الحكومات في تطوير التعليم المستمر وتحويله إلى ميزة وطنية تدعم جاهزية الأفراد والمؤسسات للمستقبل.

تصفير البيروقراطية

وتناول هشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، معالم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية في جلسة حوارية بعنوان»شكل حكومة صفر – بيروقراطية«.

واستعرض ديف توراخيا مؤسس»إيه آي تيك«، ولاشا ثابيدزه الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة»فيون«، في جلسة حول دور الذكاء الاصطناعي في صناعة الفرص المستقبلية، الإمكانات والفرص الكبرى التي يحملها الذكاء الاصطناعي، وسبل الاستفادة منها وتوظيفها في صناعة المستقبل.

وفي جلسة بعنوان»عندما تتحدث الحكومات«، تطرق إدغار رودريغيز رئيس السياسة العامة لمنطقة أمريكا اللاتينية في»تيك توك«، وأحمد فايد المؤسس المشارك لـ»دوز أوف سوسيتي«، وجانيت رييس الصحافية وصانعة المحتوى، وخيرماندا راموس صانعة المحتوى في»بيو بلس«، عن أثر السرد القصصي والأصوات الموثوقة في تعزيز تواصل الحكومات مع الأفراد وتشجيع المشاركة المجتمعية في صناعة المستقبل.

آفاق جديدة للاقتصاد

وناقشت جلسة بعنوان»الذكاء الاصطناعي والاستثمار والآفاق الجديدة للاقتصاد«، تحدث فيها كل من دولة فيليب ديفيس رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما، ومعالي خوسيه رامون إيكازا وزير شؤون القناة في جمهورية بنما، ومعالي السيناتور جوناثان ريد وزير الابتكار والصناعة والعلوم والتكنولوجيا في باربادوس وسعادة نويمي إسبينوزا مدريد الأمينة العامة لرابطة الدول الكاريبية، وسفيان العيسى الرئيس العالمي لتطوير الأعمال وإدارة علاقات العملاء في مؤسسة التمويل الدولية، وخوان ساباتار الشريك والرئيس المشارك في»فالور إيكويتي بارتنرز«، وألونزو أزنار المؤسس والرئيس التنفيذي في»زاريا كابيتال«، ورينيه غروليون فينيت الرئيس التنفيذي في»غروبو بوبيولار«، كيف يسهم الذكاء الاصطناعي والترابط والاستثمار في صناعة مستقبل الاقتصاد.

وبحثت جلسة»10 توجهات تعيد تعريف حكومات المستقبل«، أبرز التحولات التي ستعيد تشكيل مفهوم القيادة الحكومية، وتطوير الخدمات والفرص خلال العقد المقبل، تحدث فيها خوان خوسيه دبدوب رئيس مجلس»هيوج«للأعمال والاستثمار، وجيسون ماركزاك نائب الرئيس المدير الأول في مركز أدريان أرشت لأمريكا اللاتينية في المجلس الأطلسي، ود. كارلوس دياز روزيللو المدير المؤسس لمركز آدم سميث للحرية الاقتصادية.

مستقبل الطيران

واستشرفت جلسة بعنوان»مستقبل الطيران«، تحدث فيها أدريان نيوهاوسر الرئيس التنفيذي لمجموعة»أبرا«، وخوان خوسيه سالمون الرئيس التنفيذي لشركة»ليما إيربورتس بارتنرز«، وأرتورو باريرا الرئيس التنفيذي لشركة»إير باص«في أمريكا اللاتينية، شكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات وشركات الطيران، وكيف يمكن لها تطوير أطر التعاون والاستفادة من التكنولوجيا والبنية التحتية والاستثمار وتوظيفها في صناعة مستقبل الطيران وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وتحدثت فخامة ماريا خوسيه بينتو رئيسة جمهورية الإكوادور بالإنابة، ودولة العميد المتقاعد مارك فيليبس رئيس وزراء جمهورية غويانا التعاونية، في جلسة بعنوان»التحول في الثروة الوطنية«، وناقشا كيف تحول الحكومات الموارد الطبيعية إلى ثروات اقتصادية متنوعة، وآليات بناء قطاعات صناعية أعلى قيمة لضمان الازدهار للأجيال القادمة.

الاقتصاد والمجتمعات

وفي جلسة بعنوان»ما الذي يعنيه الاقتصاد للمجتمعات؟«، تحدث الفنان العالمي ألوي بلاك الحاصل على جائزة إيمي عن حلول تمكين الحكومات من تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص ترتقي بجودة حياة المجتمعات.

وفي حوار بعنوان»أكثر من مجرد جزيرة«، تحدث دولة الدكتور ناتاليو د. ويتلي رئيس وزراء جزر العذراء البريطانية، ودولة فيليب ديفيس رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما، حول سبل بناء دول الجزر على إمكاناتها وتحويلها إلى عناصر داعمة للمرونة والفرص الاقتصادية وتعزيز الأثر العالمي.

وناقش معالي خوسيه إغناسيو باليزا وزير شؤون الرئاسة في جمهورية الدومينيكان، في جلسة بعنوان»مستقبل الحكومات«، كيف يؤثر الطموح الوطني والتكامل المؤسسي والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تحويل الرؤية المستقبلية إلى عملية قابلة للقياس.

وناقشت جلسة بعنوان»كيف تقرب التكنولوجيا الجزر«، أثر التكنولوجيا الناشئة في قطاعات الطيران والملاحة في ربط الجزر مع العالم وتعزيز الوصول إلى الخدمات والأسواق والفرص الاقتصادية، وتحدث فيها آدم تريولو نائب الرئيس لتطوير الأعمال التجارية في شركة»ريجينت«.

التعاون الإقليمي

وفي حوار بعنوان»التعاون الإقليمي ومجتمعات الغد«، بحث معالي إيفرلي بول تشيت غرين وزير الخارجية والتجارة والهجرة في أنتيغوا وبربودا، وسعادة محمد الهاوي وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، وكان كوتردوم رئيس فيليب موريس الدولية لمنطقة أمريكا اللاتينية وكندا، وسامي المفلح الرئيس التنفيذي ومؤسس»هيلز للإعلان«، ومراد عثمان مؤسس»فولو مي تو«، وميكيل توماس أولي مؤسس ورئيس تنفيذي مجموعة»رنواي«للرياضة، ولويس فيليبي دي أوليفييرا الرئيس التنفيذي لشركة»إكزاكتلي«للاستشارات والخدمات، عن دور الشراكات والابتكار والإمكانات البشرية في صناعة مستقبل المجتمعات.

وبحث جلسة بعنوان»المجالات الاستثمارية الجديدة وجاهزية الحكومات«، كيف يمكن للحكومات توقع مسارات رأس المال واستقطاب الاستثمارات ووضع اقتصاداتها على مسار النمو، شارك فيها كل من؛ جورجي سوبيرو الرئيس التنفيذي لـ»كاب كانا«، وخوان كارلوس سادالا الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع في موانئ دبي العالمية، وتيم كينغستون الرئيس ورئيس الاستثمار المصرفي لمنطقة أمريكا اللاتينية في»غولدمان ساكس«، وإدواردو كويلو رئيس منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي في شركة»فيزا«.

وشارك معالي فيليكس أولوا نائب رئيس جمهورية السلفادور، رؤاه لاستدامة عمليات الإصلاح الحكومي في ظل تعاقب الإدارات والحكومات، في جلسة بعنوان»إعادة النظر في الحكومة: استدامة الإصلاح«.

مستقبل الجنوب العالمي

واختتمت الجلسات الحوارية، بجلسة بعنوان»جسور جديدة ودور مؤثر: مستقبل الجنوب العالمي القادم«، تحدثت فيها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي فيكتور بيسونو وزير الخارجية في جمهورية الدومينيكان، ومعالي إيفرلي بول تشيت غرين وزير الخارجية والتجارة والهجرة في أنتيغوا وبربودا، في حوار حول الإمكانات التي تتمتع بها دول الجنوب العالمي، وأثرها في تشكيل مستقبل العلاقات والتجارة الدولية.

وضمن فعاليات حوار القمة العالمية للحكومات لأمريكا اللاتينية والكاريبي، بحث حوار رفيع المستوى لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بعنوان»الربط الجوي في الأمريكيتين: مفتاح التنافسية والتكامل الإقليمي«، دور سياسات الطيران والحوافز في تحسين الربط بين الأسواق وتعزيز تنافسية القطاع السياحي.

5 مجالس

وتناولت خمسة مجالس مستوحاة من تقاليد الحوار الإماراتي موضوعات رئيسية شملت الابتكار الحكومي، والترابط العالمي والتنافسية الاقتصادية، والمواهب والمهارات ومستقبل القوى العاملة، والموارد الوطنية والرخاء المستقبلي، والذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل. وناقشت المجالس سبل الاستفادة من التجارب الحكومية الدولية في تطوير الخدمات والجاهزية المؤسسية، وتعزيز تنافسية الاقتصادات من خلال النقل والتجارة والربط الرقمي، وبناء القدرات البشرية اللازمة للصناعات الناشئة، وتوظيف الموارد الاستراتيجية في تحقيق الرخاء المستدام، وتطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار القائم على الثقة

وضمت قائمة مديري المجالس عبير تهلك مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتيم كينغستون رئيس مجلس الإدارة ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لأمريكا اللاتينية في «غولدمان ساكس»، وستيفن بيرتوني من «فوربس»، وآثان ستيفانوبولوس المستشار الأول في مجموعة»أنتينا"، وجيسون مارتشاك نائب الرئيس والمدير الأول لمركز أدريان أرشت لأمريكا اللاتينية التابع للمجلس الأطلسي.

يذكر أن حوار القمة العالمية للحكومات لأمريكا اللاتينية والكاريبي، جمع عام 2025 ممثلين عن 22 دولة، و29 متحدثاً، و59 شركة ومؤسسة، وشهد توقيع مؤسسة القمة العالمية للحكومات وحكومة جمهورية الدومينيكان مذكرة تفاهم لتطوير مبادرات مشتركة، وإرساء منصة مستدامة للتعاون بين دولة الإمارات وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.