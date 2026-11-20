قطعت روسيا الطريق على مقترح أمريكي يتم تداوله لإنهاء الحرب في أوكرانيا وأكدت على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو لن تقبل بأي «حلول مبتكرة» بشأن النزاع يتضمن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس، تقريراً نقلاً عن مصادر مطلعة، عن مبادرة أمريكية تمت مناقشتها خلال المفاوضات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية في أبوظبي الأسبوع الماضي.

في محادثات سلام مغلقة جرت خلال الأشهر القليلة الماضية، ناقش جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص، فكرة كان يُعتقد سابقاً أنها محكوم عليها بالفشل منذ البداية، وهي انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» مقابل تنازلها عن أراضٍ لروسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ووفق الصحيفة، فقد طُرحت الفكرة أيضاً خلال اجتماع واحد على الأقل الأسبوع الماضي في أبوظبي، حيث كان كوشنر وويتكوف يعقدان سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين وروس، بهدف التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب، بحسب أشخاص مطلعين على تلك المناقشات. وقال أحد القادة الأوروبيين إن الفكرة طُرحت في اتصال هاتفي يعود إلى أغسطس الماضي.

وطرحت الولايات المتحدة سيناريوهين محتملين خلال المحادثات الأخيرة، وفقاً لأشخاص مشاركين في المفاوضات.

يتطلب السيناريو الأول تخلي أوكرانيا عن الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها في منطقة بشرق البلاد تُعرف باسم دونباس، حيث يخوض الطرفان معارك طوال معظم سنوات الحرب، مقابل حصولها على عضوية كاملة في حلف شمال الأطلسي.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على تجميد النزاع على طول خط الجبهة، بما يُبقي جزءاً من أراضي دونباس تحت السيطرة الأوكرانية، ومنح أوكرانيا ضمانات أمنية لحمايتها من أي هجوم روسي مستقبلي، من خلال معاهدة دولية مع الولايات المتحدة، وربما مع حلفاء أوروبيين أيضاً.

وقال مسؤول أمريكي إن المفاوضين يناقشون أفكاراً عديدة، لكن أي اتفاق نهائي سيتطلب موافقة أوكرانيا وروسيا معاً.

ويُظهر طرح فكرة عضوية أوكرانيا في «الناتو» مدى استعداد واشنطن المحتمل للذهاب بعيداً من أجل كسر الجمود في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

لكن مسؤولاً روسياً قال، أمس، إن أي شكل من أشكال «العضوية شبه الكاملة» لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي سيكون غير مقبول.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية الرسمية: «عليهم أن يعترفوا بالطابع غير القابل للتراجع لمطلبنا القاضي بعدم انضمام هذه الدولة إلى حلف شمال الأطلسي».

وخلال عودته من القمة التي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ، اتصل ترامب من الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» بهاتف كوشنر المحمول، ليبلغه أن بوتين سئم الحرب وأصبح مستعداً للتوصل إلى تسوية، بحسب شخصين كانا حاضرين.

وخلال حديثه هاتفياً إلى قادة أوروبيين، من بينهم زيلينسكي، كانوا مجتمعين مع كوشنر، قال ترامب إن بإمكانهم توفير مبالغ مالية كبيرة ينفقونها على دعم أوكرانيا إذا توصلوا إلى اتفاق سلام مع بوتين.

وخلال المحادثات التي جرت في أبوظبي الأسبوع الماضي، طالب المفاوضون الروس صراحةً بأن تتخلى أوكرانيا عن أي طموح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب أشخاص مطلعين على المحادثات.

وفي وثيقة وُزّعت على المفاوضين واطلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، طالبت موسكو بأن تحذف أوكرانيا من دستورها تطلعاتها إلى الانضمام إلى «الناتو».