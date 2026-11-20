تستعد «أوبر» لإطلاق تجربة صحراوية استثنائية مليئة بالحماس والمغامرة لمستخدمي تطبيقها في دبي، وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركة «المغامرات العربية». تأتي تجربة «أوبر دونز Uber Dunes» ضمن سلسلة تجارب Go Anywhere التي تقدمها أوبر لفترات محدودة، لتتيح للزوار والمقيمين على حد سواء فرصة الاستمتاع بإحدى أبرز التجارب السياحية وأكثرها تشويقاً في الإمارات، وهي القيادة على الكثبان الرملية، بكل سهولة وسلاسة.

وبانضمام دبي إلى قائمة الوجهات العالمية التي استضافت تجارب Go Anywhere، بدءاً من تجربة Uber Safari في جنوب أفريقيا وصولاً إلى تجربة Uber Bubbles في فرنسا، تصبح الإمارة أحدث محطة ضمن مبادرة أوبر العالمية الرامية إلى إعادة ابتكار تجارب السفر والتنقل، وفتح آفاق جديدة لاستكشاف الوجهات من خلال تطبيق أوبر.

وستكون تجربة «أوبر ديونز» متاحة حصرياً عبر تطبيق «أوبر» اعتباراً من 20 نوفمبر ولمدة شهر واحد فقط، لتتيح لسكان دبي وزوارها اختبار مغامرة فريدة مليئة بالحماس في قلب الصحراء. وتثبت «أوبر» بالتعاون مع «شركة المغامرات العربية Arabian Adventures»، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في تنظيم الرحلات الصحراوية في الدولة، للمستخدمين حجز تجربة متكاملة تجمع بين الراحة والسلاسة وروح المغامرة الأصيلة.

وقالت تالا نصولي، مديرعام «أوبر» في الإمارات: أطلقنا سلسلة «Go Anywhere» لنقرّب مغامرات الأحلام من مستخدمينا ونجعلها في متناولهم بسهولة، والآن ومع ’أوبر دونز‘ التي نعتبرها إحدى أكثر تجاربنا حماساً وجمالاً من حيث المشاهد الطبيعية حتى اليوم، تتيح تقنية الحجز الخاصة بأوبر، حجز رحلة صحراوية مليئة بالتشويق بكل سلاسة، مع مستوى الراحة والسهولة والموثوقية الذي اعتاد عليه مستخدمو أوبر.

من جهته، قال سيباستيان غارسيا نائب رئيس شركة «المغامرات العربية»: صحراء دبي ليست مجرد مشهد طبيعي، بل هي تباين استثنائي يجمع بين حماسة المغامرة والسكينة في آنٍ واحد وبطريقة لا تتكرر في أي مكان آخر في العالم، ويسعدنا أن نتيح لمستخدمي أوبر فرصة استكشاف روعة صحاريها وكثبانها الرملية الذهبية، أبواب كثباننا الرملية النقية أمام مستخدمي أوبر، لنقدّم لهم تجربة صحراوية متكاملة تجمع بين الأصالة والراحة وأعلى معايير السلامة التي طالما التزمنا بها.