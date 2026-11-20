



تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الرقيب غانم محمد صالح بامسعود، من إدارة الحوكمة والرقابة الجنائية، نسخة من دراسته العلمية التي تتناول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري للشباب في المجتمع الإماراتي.

واطلع معاليه على أهم ما تضمنته توصيات ومحاور الدراسة، خلال استقباله الرقيب غانم بامسعود في مكتبه، وشكره على هذا الإهداء القيّم، مشيداً بموضوع دراسته وأهميته في تعزيز الحصانة الفكرية، ومتمنياً له التوفيق.

وتُعد دراسة الرقيب بامسعود من الدراسات المهمة التي ترصد مختلف أشكال ومظاهر التأثير الفكري الرقمي الذي يتعرض له الشباب (من الفئة العمرية 18 إلى 35 عاماً) عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحلل انعكاساتها المحتملة على منظومة القيم الوطنية والدينية والوعي بالأمن الفكري لديهم، بالإضافة إلى تقييم دور آليات الضبط الاجتماعي التقليدية، كالأسرة والمدرسة، وسبل الوقاية في الحد من المخاطر الرقمية.

حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي الفلاسي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.