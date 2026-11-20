







أبوظبي، ‏‎20‎‏ نوفمبر 2026: حصد مستشفى برجيل في أبوظبي المركز الأول ضمن فئة "رواد تمكين المواهب" في ‏النسخة الرابعة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، تحت رعاية ‏سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.‏

وتسلّم الجائزة الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، من سمو الشيخ ‏ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وذلك خلال حفل تكريم ‏الفائزين بالجائزة.‏

ويعكس هذا الإنجاز التزام مستشفى برجيل بتطوير الكفاءات البشرية في القطاع الصحي، وتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة ‏للنمو المهني، بما يتماشى مع أولويات استراتيجية "برجيل 2.0"، التي تركز على استقطاب المواهب وتنميتها، وتعزيز ‏القدرات السريرية، وإعداد كوادر صحية مؤهلة لمواكبة متطلبات المستقبل، دعماً لرؤية دولة الإمارات في بناء سوق عمل ‏تنافسي قائم على الكفاءات والمهارات المتقدمة.‏

وتُعد جائزة الإمارات لسوق العمل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة لتكريم الممارسات المتميزة لدى منشآت القطاع الخاص ‏والأفراد على مستوى الدولة. وشهدت نسختها الرابعة توسيع نطاق فئاتها لتشمل الابتكار، والمستقبل الرقمي، وجودة الحياة ‏الوظيفية، وتنمية المواهب، فيما تجاوز عدد طلبات المشاركة المقدمة من الشركات والأفراد هذا العام 33 ألف طلب، وفقاً ‏لوزارة الموارد البشرية والتوطين.‏

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "هيأت دولة الإمارات بيئة ‏داعمة ومحفزة للمؤسسات للاستثمار في رأس المال البشري والإسهام في دفع عجلة التنمية الوطنية. وتُعد الكفاءات ‏الصحية المؤهلة ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بصحة المجتمع، ودعم ‏التطلعات الاقتصادية للدولة. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا المستمر بالاستثمار في تنمية المواهب وتأهيل الكوادر المستقبلية، ‏وتعزيز إمكانات القطاع الصحي بما يسهم في تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل".‏

وتولي برجيل اهتماماً كبيراً بتطوير كوادرها البشرية من خلال برامج التدريب المستمر والتأهيل المهني، وتعزيز التعاون ‏والتكامل بين مختلف الأقسام الطبية والتمريضية والمهن الصحية المساندة والإدارية والخدمات الداعمة. وتهدف هذه ‏المبادرات إلى الارتقاء بمهارات الموظفين، وتعزيز التنسيق بين التخصصات، وتحسين جودة الرعاية الصحية ‏واستمراريتها، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المرضى وسلامتهم.‏

من جانبه، قال الدكتور توفيق عطا، المدير الطبي لمستشفى برجيل في أبوظبي: "تعتمد جودة الرعاية الصحية على تكامل ‏مهارات جميع أفراد الفريق الطبي والإداري، وعندما يحظى موظفونا بالتدريب والدعم اللازمين لتطوير قدراتهم، ينعكس ‏ذلك بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وهذا الإنجاز هو ثمرة جهود الكوادر الطبية والتمريضية ‏وجميع الفرق المساندة التي تعمل بتفانٍ لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة تستجيب لاحتياجات المرضى، كما يشكل ‏حافزاً لمواصلة الاستثمار في كوادرنا والارتقاء بمعايير الأداء والجودة".‏

ويأتي هذا الفوز امتداداً لسجل إنجازات مستشفيات برجيل القابضة في جائزة الإمارات لسوق العمل، إذ سبق لمستشفى ‏برجيل أن حصد المركز الثاني في فئة الصحة والعمل الاجتماعي خلال النسخة الثانية من الجائزة عام 2024، فيما نال ‏مستشفى إل إل إتش، التابع للمجموعة، المركز الأول في الفئة ذاتها.‏

وواصلت المجموعة نجاحاتها خلال النسخة الثالثة من الجائزة عام 2025، بحصولها على جائزتين، من بينهما تكريم ‏مستشفى إل إل إتش أبوظبي ضمن الفئة الفرعية لشركات الرعاية الصحية، بما يعكس التزام برجيل القابضة المستمر ‏بتطوير رأس المال البشري وترسيخ بيئات عمل داعمة ومحفزة عبر شبكة منشآتها الصحية.‏