أبوظبي، 20 نوفمبر 2026: حصد مستشفى برجيل في أبوظبي المركز الأول ضمن فئة "رواد تمكين المواهب" في النسخة الرابعة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وتسلّم الجائزة الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام مستشفى برجيل بتطوير الكفاءات البشرية في القطاع الصحي، وتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للنمو المهني، بما يتماشى مع أولويات استراتيجية "برجيل 2.0"، التي تركز على استقطاب المواهب وتنميتها، وتعزيز القدرات السريرية، وإعداد كوادر صحية مؤهلة لمواكبة متطلبات المستقبل، دعماً لرؤية دولة الإمارات في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءات والمهارات المتقدمة.
وتُعد جائزة الإمارات لسوق العمل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة لتكريم الممارسات المتميزة لدى منشآت القطاع الخاص والأفراد على مستوى الدولة. وشهدت نسختها الرابعة توسيع نطاق فئاتها لتشمل الابتكار، والمستقبل الرقمي، وجودة الحياة الوظيفية، وتنمية المواهب، فيما تجاوز عدد طلبات المشاركة المقدمة من الشركات والأفراد هذا العام 33 ألف طلب، وفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "هيأت دولة الإمارات بيئة داعمة ومحفزة للمؤسسات للاستثمار في رأس المال البشري والإسهام في دفع عجلة التنمية الوطنية. وتُعد الكفاءات الصحية المؤهلة ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بصحة المجتمع، ودعم التطلعات الاقتصادية للدولة. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا المستمر بالاستثمار في تنمية المواهب وتأهيل الكوادر المستقبلية، وتعزيز إمكانات القطاع الصحي بما يسهم في تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل".
وتولي برجيل اهتماماً كبيراً بتطوير كوادرها البشرية من خلال برامج التدريب المستمر والتأهيل المهني، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الأقسام الطبية والتمريضية والمهن الصحية المساندة والإدارية والخدمات الداعمة. وتهدف هذه المبادرات إلى الارتقاء بمهارات الموظفين، وتعزيز التنسيق بين التخصصات، وتحسين جودة الرعاية الصحية واستمراريتها، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المرضى وسلامتهم.
من جانبه، قال الدكتور توفيق عطا، المدير الطبي لمستشفى برجيل في أبوظبي: "تعتمد جودة الرعاية الصحية على تكامل مهارات جميع أفراد الفريق الطبي والإداري، وعندما يحظى موظفونا بالتدريب والدعم اللازمين لتطوير قدراتهم، ينعكس ذلك بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وهذا الإنجاز هو ثمرة جهود الكوادر الطبية والتمريضية وجميع الفرق المساندة التي تعمل بتفانٍ لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة تستجيب لاحتياجات المرضى، كما يشكل حافزاً لمواصلة الاستثمار في كوادرنا والارتقاء بمعايير الأداء والجودة".
ويأتي هذا الفوز امتداداً لسجل إنجازات مستشفيات برجيل القابضة في جائزة الإمارات لسوق العمل، إذ سبق لمستشفى برجيل أن حصد المركز الثاني في فئة الصحة والعمل الاجتماعي خلال النسخة الثانية من الجائزة عام 2024، فيما نال مستشفى إل إل إتش، التابع للمجموعة، المركز الأول في الفئة ذاتها.
وواصلت المجموعة نجاحاتها خلال النسخة الثالثة من الجائزة عام 2025، بحصولها على جائزتين، من بينهما تكريم مستشفى إل إل إتش أبوظبي ضمن الفئة الفرعية لشركات الرعاية الصحية، بما يعكس التزام برجيل القابضة المستمر بتطوير رأس المال البشري وترسيخ بيئات عمل داعمة ومحفزة عبر شبكة منشآتها الصحية.