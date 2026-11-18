



أنجزت شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر - سكاي بورتس»، الرائدة عالمياً في تطوير وتشغيل محطات الإقلاع والهبوط العمودي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، محطة دبي مارينا للتاكسي الجوي.

وبالتزامن مع اكتمالها، حصلت المحطة رسمياً على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) لأغراض تجارية، وأصبحت تُعرف في قطاع الطيران برمز النداء (VMR).

ومع حصول المحطة على هذا الاعتماد، أصبح أول مسار دائم في العالم للتاكسي الجوي الكهربائي بين محطتين للإقلاع والهبوط العمودي جاهزاً للتشغيل، ليربط محطة (VMR) بمحطة (VDX)، المحطة الرئيسة للشبكة الواقعة بالقرب من مطار دبي الدولي. وستتولى شركة (جوبي أفييشن) تشغيل الرحلات على هذا المسار ضمن خدمة التاكسي الجوي في دبي، فيما يبقى بدء العمليات التجارية رهناً باستكمال الموافقات التشغيلية ذات الصلة ومتطلبات الجاهزية.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس لجنة التنقل ذاتي القيادة والمركبة الجوية: «يمثل اكتمال محطة دبي مارينا وحصولها على الاعتماد محطة بارزة في مسيرة دبي نحو رسم ملامح مستقبل التنقل الذكي والمستدام والمتكامل. ومن خلال تأسيس أول مسار دائم في العالم للتاكسي الجوي الكهربائي بين محطتين للإقلاع والهبوط العمودي، نخطو خطوة مهمة نحو إدخال وسيلة نقل جديدة تتكامل مع شبكة المواصلات العامة القائمة في دبي، وتعزز الربط بين الوجهات الرئيسة في مختلف أنحاء المدينة. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتبنّي حلول تنقل مبتكرة، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتوفير تجربة تنقل سلسة وفعالة ومستدامة للسكان والزوار على حد سواء».

موقع استراتيجي

وتُعد محطة دبي مارينا ثاني محطات شبكة التاكسي الجوي في دبي التي يكتمل إنجازها وتحصل على الاعتماد التنظيمي الكامل. وتقع المحطة بجوار الجامعة الأمريكية في دبي، وتوفر نقطة وصول رئيسة إلى منطقة دبي مارينا ومحيطها. كما تتمتع بموقع استراتيجي يربط دبي مارينا، بما تضمه من مرافق سكنية وترفيهية حيوية، بمناطق الأعمال والتكنولوجيا الرائدة في مدينة دبي للإنترنت، بما يضمن سهولة تنقل السكان والزوار بين هذه المناطق الرئيسة. وتبعد المحطة مسافة قصيرة سيراً على الأقدام عن محطة مترو الفردان للصرافة، ما يوفر ربطاً سلساً متعدد الوسائط مع بقية شبكة النقل في دبي.

وتضم المحطة منطقة مرتفعة واحدة للهبوط والإقلاع (TLOF)، وشاحناً للطائرات، ومبنى للركاب، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 21 ألف عملية هبوط سنوياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 84 ألف راكب.

ويجري حالياً تطوير محطتين إضافيتين ضمن الشبكة في وسط مدينة دبي ونخلة جميرا، لتشكل المحطات مجتمعةً الشبكة الأولية للتاكسي الجوي، التي ستربط عدداً من المواقع الرئيسة في مختلف أنحاء دبي.

وقال أديسون فيريل، مدير في شركة سكاي بورتس إنفراستركتشر: «مع اكتمال محطتين للتاكسي الجوي واعتمادهما رسمياً، حققت دبي سابقة عالمية جديدة في قطاع الطيران، من خلال توفير البنية التحتية لأول مسار دائم في العالم للتاكسي الجوي الكهربائي بين محطتين للإقلاع والهبوط العمودي. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في تحويل رؤية التنقل الجوي المتقدم إلى واقع، وتجسد الطموح والتعاون الوثيق بين (سكاي بورتس) وهيئة الطرق والمواصلات و(جوبي) والهيئة العامة للطيران المدني. ونتطلع إلى استقبال رحلات (جوبي) بين محطاتنا قريباً».

ريادة عالمية

وفي إطار التعاون والإشراف التنظيمي للهيئة العامة للطيران المدني، تضم المحطة عدداً من الخصائص التصميمية المبتكرة، من بينها تطبيق معايير تصميم تُستخدم عادةً في مرافق الطيران البحرية، بما يعزز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية ومتانة البنية التحتية للمحطة.

وتضم ساحة العمليات، على سبيل المثال، منطقة مخصصة لإدخال الطائرات وإيقافها بعيداً عن منطقة الهبوط والإقلاع (TLOF)، بحيث يمكن إيقاف إحدى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية دون إعاقة منطقة الهبوط والإقلاع، ما يتيح استمرار الرحلات باستخدام طائرة أخرى. وتُعد محطة (VMR) ثاني محطة، بعد (VDX)، تحصل على الاعتماد بموجب لوائح (CAR AGA Part VFI) التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً.

إنجاز

وقال المهندس عقيل أحمد الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل اعتماد محطة دبي مارينا للإقلاع والهبوط العمودي إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل الطيران. ومع وجود محطتين معتمدتين الآن في دبي، فإننا نمضي قُدُماً بخطوات مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للتنقل الجوي المتقدم. ويعكس هذا الإنجاز التزام دولة الإمارات بالابتكار، مدعوماً بإطار تنظيمي قوي يضع السلامة في صدارة الأولويات، ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية وشركاء القطاع في رسم ملامح مستقبل النقل الجوي».

جاهزية

وتواصل شركة «جوبي أفييشن» تطوير برنامج اختبارات الطيران وتعزيز جاهزيتها التشغيلية في دولة الإمارات. وتجري الشركة رحلات تجريبية مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي في دبي منذ يونيو 2025، وفي نوفمبر 2025، أنجزت أول رحلة تاكسي جوي من نقطة إلى نقطة في دولة الإمارات، انطلاقاً من موقع الاختبارات التابع لها في مرغم إلى مطار آل مكتوم الدولي.

وبفضل انخفاض مستوى الضوضاء وانعدام الانبعاثات أثناء التشغيل، تُعد الطائرة مناسبة بصورة خاصة للبيئات الحضرية مثل دبي مارينا، حيث تقع محطة (VMR) وسط مناطق سكنية وترفيهية وتجارية. ومع قدرتها على بلوغ سرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة، يُتوقع أن يتقلص زمن الرحلة بين محطتي (VDX) و(VMR) إلى أقل من 10 دقائق، مقارنة بنحو 35 دقيقة بالسيارة.