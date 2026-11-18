



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من منتدى عجمان للإعلام 2026 «The Signal»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة عجمان على مدى يومين، بمشاركة 68 متحدثاً من 17 دولة، يناقشون عبر 23 جلسة مستقبل الإعلام في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، واستشراف ملامح المرحلة المقبلة في صناعة المحتوى والاتصال.

وأكد محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، في كلمته الافتتاحية، أن المصداقية ستبقى أساس العمل الإعلامي، والإنسان جوهر رسالته، مهما تطورت التقنيات وتعددت المنصات وتغيرت أدوات التأثير، مشيراً إلى أن التحدي لا يقتصر على امتلاك الإشارة وإيصالها إلى الجمهور، بل يتمثل أيضاً في استحقاق ثقة المتلقين، باعتبارها الركيزة التي تقوم عليها الرسالة الإعلامية.

حوار مستمر

وقال إن المنتدى يشكل بداية لحوار مستمر ينطلق من عجمان ويمتد أثره إلى ما هو أبعد من جلساته ونقاشاته، لافتاً إلى أن شعار «The Signal» يفتح المجال أمام طرح تساؤلات جوهرية حول الإشارة، ومن يملكها، وكيف تبدأ وتنتقل من مكان إلى آخر، ومن يتلقاها، وكيف تؤثر فيه، في ظل تعدد الوسائل والمنصات التي باتت تشكل المشهد الإعلامي المعاصر.

وأضاف أن عجمان تواصل اليوم حضورها في المشهد من خلال ما تشهده من تطور في مختلف القطاعات، وما تتمتع به من قيادة قريبة من المجتمع، وحكومة رشيقة، وقطاع سياحي متنامٍ، وبيئة جاذبة للعائلات للعيش والاستقرار، إلى جانب الخدمات الحكومية المتطورة والاقتصاد الذي يواصل النمو والازدهار، مؤكداً أن هذه المقومات تمثل إشارات تنطلق من الإمارة لتصل إلى عقول المتلقين وقلوبهم حول العالم، وتعكس قصة نجاح عجمان ضمن قصة وطن رائد.