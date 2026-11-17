

نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال اللقاء التعريفي الأول بشأن مجموعات الدعم النفسي في المجتمع المحلي، وذلك في قاعة جمعية النهضة النسائية بالخوانيج، بمشاركة عدد من النساء، بهدف التعريف بأهمية هذه المجموعات ودورها في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، وتنمية القدرة على التعامل مع التحديات الحياتية والأسرية.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن الاستثمار في الصحة النفسية والاجتماعية للمرأة يُعد استثماراً في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، مشيرةً إلى أن المؤسسة تواصل تطوير منظومة خدماتها وبرامجها المجتمعية انطلاقاً من رؤية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتؤمن بأهمية الانتقال بالدعم النفسي والاجتماعي من نطاق الاستجابة للاحتياجات إلى تعزيز الوعي والوقاية وبناء القدرة على مواجهة التحديات.

وقالت إن بناء مجتمع متماسك يبدأ من تمكين أفراده من مواجهة تحديات الحياة بثقة ووعي، ومن إيماننا بأن المساندة النفسية والاجتماعية مسؤولية إنسانية ومجتمعية مشتركة، نحرص على توسيع فرص الاستفادة من مجموعات الدعم لتكون رافداً يعزز جودة حياة المرأة، ويرسّخ ثقافة التكافل والتضامن، ويمنحها الأدوات والقدرات التي تعينها على تحقيق التوازن والاستقرار في حياتها الأسرية والاجتماعية.

وشهد اللقاء عرضاً تعريفياً قدمته الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل بالمؤسسة، استعرضت خلاله مفهوم مجموعات الدعم النفسي وأهدافها ومنهجيات عملها، وأبرز الفوائد التي تحققها للمشاركات، من خلال تبادل الخبرات والتجارب المشتركة، وتعزيز الشعور بالانتماء، واكتساب أساليب إيجابية للتعامل مع الضغوط والمواقف المختلفة.

وأوضحت البحري أن نجاح هذه المجموعات يرتكز على مجموعة من الضوابط المهنية والإنسانية، أبرزها الحفاظ على الخصوصية، واحترام حرية المشاركة، وتقبّل اختلاف التجارب، والإصغاء دون إصدار أحكام مسبقة أو ممارسة أي ضغوط للإفصاح عن المعلومات الشخصية، مشيرة إلى أن وضوح هذه المبادئ يسهم في بناء بيئة داعمة تحفظ كرامة المشاركات وتعزز ثقتهن بالمجموعة.

وبيّنت أن مجموعات الدعم النفسي تختلف في طبيعتها وأهدافها عن العلاج الجماعي، إذ تقوم على المساندة المتبادلة والاستفادة من الخبرات المشتركة، ولا تُعد بديلاً عن العلاج النفسي أو التدخلات المتخصصة، مؤكدة أهمية توعية المشاركات بحدود هذا النوع من الدعم وتعريفهن بمسارات الحصول على الخدمات المهنية المناسبة عند الحاجة.

وتضمن اللقاء التعريف بفريق المبادرة والميسّرات القائمات على إدارة المجموعات، واستعراض أنواعها وآليات تنظيمها، إلى جانب إتاحة المجال أمام الحاضرات لطرح تساؤلاتهن والتعرف إلى إجراءات التسجيل والالتحاق بها.