

أعلنت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، رعايتها فصلاً دراسياً مُخصّصاً في مركز راشد لأصحاب الهمم، دعماً للتعليم الدامج وتعزيزاً لجهود المركز في توفير بيئة تعليمية وتأهيلية تُلبّي احتياجات الطلبة.

وجرى تدشين الرعاية خلال حفل أُقيم في المركز بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، وإبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك».

وشهد الحفل جولةً في الفصل الدراسي، اطّلع خلالها الحضور على خدمات المركز ودور البرامج والوسائل التعليمية المعتمدة في المركز في تنمية مهارات الطلبة وتطوير قدراتهم، بما يُراعي احتياجاتهم الفردية، ويُعزّز فرص مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والتأهيلية.

وقال الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم: «لكل طالب من أصحاب الهمم قدراته واحتياجاته وطموحاته التي تستحق الرعاية والاهتمام، وتكمن أهمية الشراكات المجتمعية في تحويل هذا الاهتمام إلى فرص تعليمية حقيقية. ونثمّن رعاية (سالك) لهذا الفصل الدراسي، التي تُساند جهودنا في توفير بيئة تعليمية تُراعي الفروق الفردية، وتُساعد الطلبة على اكتساب المهارات وبناء الثقة بالنفس والاستعداد لمختلف جوانب الحياة».

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «إن الأثر الحقيقي للمسؤولية المجتمعية يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وإن إتاحة فرص التعليم لأصحاب الهمم تفتح أمامهم آفاقاً أوسع لاكتشاف قدراتهم وبناء مستقبلهم. ومن خلال رعايتنا لهذا الفصل الدراسي، نُجدّد التزامنا بدعم المبادرات التي تُحدث فرقاً ملموساً في حياة الأفراد وأسرهم، وتُعزّز تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة في المجتمع».

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لجهود «سالك» في دعم أصحاب الهمم، ومن بينها توفير الإعفاء من رسوم التعرفة المرورية للفئات المُؤهّلة، وشراكتها مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لدعم وتمويل برامج مخصّصة لهم، بما يُعزّز استقلاليتهم ويُسهّل مشاركتهم في الحياة اليومية.