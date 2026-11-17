

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج «الميدان يا حميدان»، بحضور أحمد درويش المهيري، المدير العام للدائرة، بهدف إعداد الكفاءات القيادية وقياس جاهزيتها لتولّي المسؤوليات الإشرافية من خلال الممارسة الميدانية والتقييم المبني على النتائج.

ويقوم البرنامج على تكليف الموظفين بإدارة وحدات تنظيمية، وتمكينهم من قيادة فرق العمل واتخاذ القرارات وتحقيق المستهدفات، وفق معايير تقييم تشمل كفاءة تنفيذ العمليات، وجودة الإنجاز، وقيادة الفرق، والانضباط الوظيفي، وسعادة الموظفين.

ويترجم البرنامج رؤية الدائرة في تمكين الكفاءات وإتاحة الفرص العملية لإثبات جدارتها القيادية، من خلال ربط تقييم الجاهزية بالإنجازات الفعلية والقدرة على إدارة الفرق وتطوير الأداء، بما يعزز موضوعية قرارات التطوير القيادي.

ويأتي «الميدان يا حميدان» ضمن توجه الدائرة نحو بناء صف ثانٍ من القيادات المؤهلة، وترسيخ ثقافة التمكين والمساءلة والإنجاز، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.