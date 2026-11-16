برعاية حمدان بن محمد... «أسبوع دبي للمستقبل» ينطلق الأربعاء بمشاركة نخبة من العقول والخبرات العالمية





تنطلق بعد غد الأربعاء فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، وتنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من العقول والخبرات العالمية لاستشراف التحولات التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة.

وتتضمن أجندة «أسبوع دبي للمستقبل» برنامجاً حافلاً يتضمن نحو 70 جلسة حوارية، و30 ورشة عمل، و5 جوائز، و4 دورات معرفية مكثفة، إلى جانب العديد من التحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية المتاحة للجمهور.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير منظومتها المتكاملة لتصميم وتنفيذ المستقبل عبر تحويل النقاشات والنظريات المستقبلية إلى تجارب عملية ومخرجات مؤثرة، وشراكات وسياسات، وفرص مستقبلية، ومبادرات نوعية تركز على الإنسان وجودة حياته.

وقال معاليه: «العالم بحاجة إلى إطلاق مرحلة جديدة من الشراكات والحوارات العالمية حول مستقبل الإنسان، ونريد أن نشارك مع الجميع رؤية دبي والإمارات للمستقبل التي ترتكز على الحوار والتجربة والابتكار وصناعة السياسات والاستثمار والتعليم والشراكات، وصناعة منظومة متكاملة لتسريع الانتقال من التفكير في المستقبل إلى تصميمه وتنفيذه».

وأضاف معاليه: يمثل أسبوع دبي للمستقبل ثمرة الجهود التي تقودها دبي لبناء منظومة عالمية تستشرف المستقبل، وتدعم الابتكار، وتنمي المواهب، وتطور السياسات، وتعزز الجاهزية للمستقبل، كما يشكل محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دبي في قيادة التوجهات العالمية لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً وتأثيراً في مسيرة تطور وازدهار المجتمعات.

برنامج حافل

وستنعقد أكثر من 70 جلسة حوارية ونقاشية خلال أسبوع دبي للمستقبل في قاعة المحاضرات في متحف المستقبل، وضمن ملتقى «ستارز» والعديد من المنتديات المتخصصة والمنصات الحوارية في مناطق متنوعة في أبراج الإمارات، وذلك بمشاركة قادة عالميين، وصناع قرار، وعلماء، ومبتكرين، ومفكرين من مختلف أنحاء العالم.

كما سيتم تنظيم نحو 30 ورشة عمل بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، و5 جوائز متنوعة، منها جوائز دبي لاستشراف المستقبل، وجوائز «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، وجائزة التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي. وستنظم أكاديمية دبي للمستقبل 4 دورات معرفية مكثفة في مختلف المجالات المستقبلية.

5 مسارات

وتركز فعاليات الأسبوع، الذي سينعقد تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، على 5 مسارات رئيسية تشمل: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال.

وتتوزع فعاليات الأسبوع على 8 منصات رئيسية تشمل: منصة الحوار، والتجارب والابتكارات، ومشاريع المستقبل، وتشريعات المستقبل، وتحديات المستقبل، والفعاليات الجانبية، ومستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.

منصة الحوار

وتعيد «منصة الحوار» تعريف تجربة المؤتمرات الكبرى، عبر تقديم صيغ جديدة للحوار والتفاعل تتجاوز الجلسات التقليدية، وتشمل النقاشات المباشرة والمحاكاة الحية والحوارات المفتوحة، وغيرها من التجارب التفاعلية لاستشراف التحولات التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مشاركة الحضور، ومنحهم مساحة أوسع للمشاركة وتبادل الرؤى وتحويلهم من مستمعين إلى شركاء فاعلين في استشراف المستقبل وصناعة أفكاره.

وتنعقد جلسات «منصة الحوار» في قاعة محاضرات متحف المستقبل على مدار 4 أيام، بمشاركة نخبة من العقول والخبرات العالمية وشخصيات ملهمة ومتخصصة وقادة عالميين وصناع قرار وعلماء ومبتكرين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، للحديث عن مستقبل الإنسان وأهم التحولات الحالية والمستقبلية.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بجلسات منصة «تيد العالمية TED»، والتي تستضيف شخصيات ملهمة في مجالات متنوعة تهم مستقبل الأفراد والمجتمعات، وهم المعماري الصيني العالمي ما يانسونغ في جلسة بعنوان «لماذا نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق؟»، والمخترع وعالم الحاسوب الشهير ورائد الأعمال الأمريكي داني هيليس في جلسة «مستقبل البشرية وتشابك علاقتنا بالتكنولوجيا»، وتوم غروبر، أحد مؤسسي ومطوري المساعد الذكي سيري، في جلسة «ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي يعمل من أجلك وحدك؟»، والعالمية والمهندسة جيسيكا غرين في جلسة «كيف نصمم جهازاً مناعياً للمباني؟»، كما يتحدث عبدالله الزرعوني من مؤسسة دبي للمستقبل في جلسة بعنوان «تحويل الإلهام إلى ابتكار».

تجارب وابتكارات

وستضم منصة التجارب والابتكارات في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات معرض «مبادرة حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، والتي تُقام سنوياً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وبإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. ويضم المعرض 100 مشروع طلابي متميز تم اختيارها من بين آلاف المشاركات، بهدف معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه البشرية.

وتمثل المبادرة منصة عالمية هدفها جمع المبدعين والباحثين وأصحاب الرؤى لابتكار حلول تحولية تفيد البشرية، وتعزيز الابتكارات المستقبلية عبر دعم النماذج الأولية والتجريبية التي تتصدى لأهم التحديات العالمية، مع ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار.

مشاريع المستقبل

وتشهد منصة مشاريع المستقبل عروضاً لأبرز الأفكار الرائدة والمشاريع المستقبلية من مختلف الفئات، بمشاركة نخبة من المبتكرين وأصحاب الأفكار ورواد الأعمال ولجان التحكيم المتخصصة، والتنافس للحصول على فرص استثمارية واعدة تتيح لها توسيع أعمالها انطلاقاً من دبي.

وسيتم تقييم المشاركات وفق مجموعة من المعايير لاختيار الشركات الناشئة المتأهلة التي ستتاح لها فرصة عرض أفكارها ونماذجها الأولية على مدار 3 أيام، والتواصل مع المستثمرين والخبراء والشركاء والجهات الحكومية وقادة القطاعات خلال أسبوع دبي للمستقبل.

وسيتم اختيار أفضل الشركات الناشئة المشاركة في «شارك تانك» لعرض مشاريعها أمام لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الشخصيات البارزة في عالم ريادة الأعمال، وذلك في اليوم الأخير من فعاليات «منصة مشاريع المستقبل».

وستجمع منصة تشريعات المستقبل القادة الحكوميين، وصناع السياسات، والخبراء، والقطاع الخاص، والجهات التنظيمية، والمنظمات الدولية، للعمل على تطوير أطر وسياسات وتشريعات مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والتقنيات الناشئة، بما يسهم في توجيه مستقبل التكنولوجيا لخدمة الإنسان. وستتم مشاركة مخرجات هذه الاجتماعات مع الشركاء والأطراف المعنية على مختلف المستويات.

وتضم منصة تشريعات المستقبل جلسات مغلقة لمناقشة السياسات، تركز على عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل التنظيم والتعلم والاستشراف، إلى جانب الجاهزية الأمنية في استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وتشهد منصة تشريعات المستقبل تنظيم «خلوة الذكاء الاصطناعي» يوم 18 نوفمبر في أبراج الإمارات، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والخبراء، لمناقشة سبل تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والانتقال من المشاريع التجريبية إلى التطبيقات العملية، وذلك بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات الهادفة لتطوير منظومة التشريعات في دبي.

تحديات المستقبل

وترتبط «منصة تحديات المستقبل» بمسار «مستقبل الابتكار»، أحد المسارات الـ5 الرئيسية لأسبوع دبي للمستقبل، والذي يستكشف دور الروبوتات والخوارزميات والآلات في مسيرة التقدم التكنولوجي.

ويعود «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» في عامه الثالث، بعد الزخم العالمي الذي حققته دورته السابقة في عام 2025، وسيتنافس المتأهلون للمراحل النهائية من التحدي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى جديد ومميز خلال وقت محدد، عبر كتابة أوامر برمجية واضحة ودقيقة، وسيتم تكريم الفائز بجائزة المليون درهم في ختام التحدي.

وتنظم مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل المنافسات النهائية للدورة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات»، بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومكتبة محمد بن راشد والجامعة الأمريكية في الشارقة.

وتركز المسابقة هذا العام على تحدي تخيل وتصميم وتنفيذ حلول ونماذج روبوتات قادرة على أداء مهام لوجستية تخدم قطاع المكتبات الكبرى، وبالذات إعادة الكتب إلى أماكنها على الأرفف وفي مساحات التخزين داخل مكتبة محمد بن راشد، من خلال برمجة الروبوت لأداء المهام اللوجستية المطلوبة. ويشارك في المسابقة العديد من فرق طلاب الجامعات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات.

وتضم منصة الفعاليات الجانبية برامج متنوعة من اللقاءات والجلسات التخصصية المغلقة التي تُقام بعيداً عن المنصات الرئيسية، لتوفير مساحات أكثر تفاعلاً تجمع المجتمعات المتخصصة، وصناع المحتوى، والمبتكرين، وصناع القرار، بما يعزز الحوار، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.

وتنعقد فعاليات ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن «ستارز» على مدار 4 أيام، ويتضمن أكثر من 20 جلسة حوارية، و10 أعمال فنية تكنولوجية، و30 عرضاً بحثياً تفاعلياً تتيح للمشاركين استكشاف التقنيات الناشئة والتأمل في آثارها على حياة الإنسان.

مستقبل دبي

وبهدف المساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمستقبل دبي التي يشكل الإنسان ركيزة مستهدفاتها ومحور اهتمامها وصدارة أولوياتها، ستجمع منصة مستقبل دبي 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسية في إمارة دبي للمساهمة بتجاربهم وخبراتهم من أرض الواقع في تصميم مستقبل الإمارة، عبر حوارات مغلقة تحاكي بيئات العمل.

ويتوزع المشاركون على 5 قطاعات حيوية في دبي، بمشاركة 100 معلم، و100 متخصص من فرق الاستجابة الطبية، و100 رائد أعمال أسسوا أعمالهم في دولة الإمارات، و100 متخصص في الاقتصاد والشؤون المالية، و100 مخطط عمراني ومهندس معماري.

الفعاليات الخارجية

ومن خلال منصة الفعاليات الخارجية، سيتحول «حي دبي للمستقبل» خلال أسبوع دبي للمستقبل إلى وجهة نابضة بالحياة، تحتفي بالابتكار والإبداع، وتقدم تجارب تفاعلية تجمع التكنولوجيا، والفنون، والرياضة، والثقافة، والطعام، والمجتمع، بما يتيح للزوار استكشاف المستقبل بأسلوب ملهم وممتع ضمن تجربة تفاعلية مفتوحة للجمهور في مساحة حية تتيح للزوار اختبار أفكار المستقبل والتفاعل معها بصورة مباشرة، بما يعكس رؤية مؤسسة دبي للمستقبل في تحويل الأفكار المستقبلية إلى تجارب يومية ملموسة يمكن للجمهور استكشافها واختبارها والتفاعل معها، ما يجعل هذه المنصة واحدة من أكثر الوجهات حيوية وتنوعاً ضمن أسبوع دبي للمستقبل 2026، ويمنح الزوار فرصة فريدة لاكتشاف كيف يمكن للتكنولوجيا والإبداع والصحة والغذاء أن تتكامل معاً لخدمة إنسان المستقبل.

وضمن قائمة الفعاليات الرئيسية للأسبوع الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، توجد فعالية تحدي «مذاق المستقبل» بالتعاون مع مجموعة كيري العالمية، ويجمع التحدي، الذي تم الإعلان عنه بالتزامن مع افتتاح مركز كيري الإقليمي الجديد للابتكار في مدينة إكسبو دبي، فرقاً تضم نخبة من الطهاة وصناع المحتوى وخبراء كيري في تجربة تجمع بين الخبرات المحلية في الطهي والعلوم والابتكار في مجال الأغذية، لإعادة ابتكار مجموعة من الأطباق والمأكولات الإماراتية.

وضمن فعاليات منصة «ركن الكتاب» تقام «مسابقة قصص المستقبل»، حيث تتناول الأعمال المشاركة مجموعة من القضايا المستقبلية ضمن أربعة مجالات رئيسية هي: مستقبل الطبيعة، وتمكين الأجيال، وتحسين الصحة، وتحولات الإنسان.