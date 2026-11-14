1.3 مليون مصاب بالسكري في الإمارات







أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «التحرك المبكر لمواجهة السكري»، مواصلة ترسيخ نهج الوقاية المبكرة، من خلال الكشف المبكر والتدخل الاستباقي واستمرارية الرعاية، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن دولة الإمارات تمضي، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في تعزيز التركيز على الوقاية الاستباقية بدلاً من علاج المرض بعد ظهوره، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحسين المؤشرات الصحية والحد من عبء الأمراض المزمنة.مؤشرات الخطورةوأوضح معاليه أن نحو 1.3 مليون شخص بالغ في دولة الإمارات مصابون بالسكري، أي واحد من كل خمسة بالغين، فيما يكلّف السكري الاقتصاد الوطني نحو 9 مليارات درهم سنوياً. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، يتوقع الاتحاد الدولي للسكري أن يرتفع عدد المصابين في الدولة إلى نحو 1.9 مليون بحلول عام 2050.وأضاف معاليه: «غير أن هذا المستقبل ليس مصيراً محتوماً، فتعزيز الوقاية على مدى خمسة عشر عاماً يمكّننا من إنقاذ حياة نحو 32 ألف شخص، وإضافة نحو 221 ألف سنة من الحياة بصحة جيدة إلى مجتمعنا، وتجنّب خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 20 مليار درهم، عبر تشجيع النشاط البدني، وتحسين رعاية المصابين، واعتماد سياسات تجعل الخيار الصحي أسهل».وأشار معالي الصايغ إلى أن دولة الإمارات تمتلك نماذج رائدة في الفحص الدوري الشامل، في مقدمتها برنامج “افحص” في إمارة أبوظبي، وبرنامج “اطمئنان” الذي تقدمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، موضحاً أن العمل جارٍ على توسيع نطاق الفحص الوقائي وتوحيده على المستوى الاتحادي، وصولاً إلى تفعيل إلزاميته مستقبلاً عبر ربطه بمتطلبات التأمين الصحي.ودعا معاليه أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة صحية ترتكز على الوعي بالمخاطر والمبادرة إلى الفحص المبكر والدوري، مؤكداً أن الوقاية من السكري تبدأ قبل ظهور أعراضه.وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة الوطنية المحدثة لمكافحة السكري والسمنة 2026–2030، التي تركز على الوقاية والكشف المبكر واستمرارية الرعاية، وتنسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».أولويةكما تتجه الوزارة إلى منح السكري من النوع الأول أولوية جوهرية، عبر تعزيز الوعي بأعراضه ومؤشرات التحذير منه، وتكثيف الكشف المبكر عن الأطفال الأكثر عرضة للإصابة، للحد من التشخيص المتأخر ومضاعفاته.وأقرت اللجنة الوطنية لمكافحة داء السكري والسمنة، برئاسة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، حزمة من المبادرات ذات الأولوية لعامي 2026 و2027، تشمل متابعة النساء بعد الإصابة بسكري الحمل، وتطوير عيادات لأنماط الحياة الصحية، والكشف المبكر عن مرض الكبد الدهني المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي لدى المصابين بالسكري ومرحلة ما قبل السكري والسمنة.