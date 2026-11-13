وفاة رئيس الحزب الاتحادي في السودان عن 90 عاماً

توفي، مساء الجمعة، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في السودان، محمد عثمان الميرغني، عن عمر ناهز 90 عاماً، في منزله بمنطقة مصر الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة، بعد مسيرة طويلة في قيادة الحزب والطريقة الختمية.

وتولى الميرغني رئاسة الحزب عام 1968، خلفاً لوالده علي الميرغني، ليصبح أحد أبرز الشخصيات الدينية والسياسية في السودان، وصاحب حضور مؤثر في الحياة الحزبية والسياسية السودانية لعقود.

وينحدر الراحل من أسرة ذات إرث ديني وسياسي عريق، فهو حفيد الإمام محمد عثمان الميرغني الختم، مؤسس الطريقة الختمية، إحدى أبرز الطرق الصوفية في السودان، كما ارتبط اسم العائلة بتاريخ الحكم والسياسة في السودان، إذ شغل شقيقه الأصغر، أحمد الميرغني، منصب رئيس مجلس رأس الدولة في السودان خلال الفترة من عام 1986 إلى عام 1989.