أحمد بن صقر يكرم شرطة رأس الخيمة



كرم الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تقديراً لمشاركتها في ملتقى صقر للعمل الإنساني الذي نظمته مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.



وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن مشاركتها في هذا الملتقى الذي أقيم على مدار يومين جاءت إيماناً منها بأن رسالتها تتجاوز حفظ الأمن إلى العطاء والتراحم والوقوف مع الإنسان في مختلف الظروف، وتماشياً مع نهجها في غرس قيمة العطاء اليوم لتسير عليها أجيال الغد.



وأوضحت أن مثل هذه النوعية من المشاركات تسهم في ترسيخ الدور المجتمعي والإنساني للقيادة إلى جانب تعزيز الشراكة مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالعمل الخيري، ما يسهم بدوره في نشر ثقافة التطوع والتراحم.