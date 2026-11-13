3500 خبير يشاركون في «رعاية مرضى الأورام» بدبي



انطلقت اليوم في فندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي» بدبي، فعاليات الدورة السابعة عشرة من مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية مرضى الأورام (EIOC 2026)، بمشاركة أكثر من 3,500 من نخبة خبراء الأورام على المستويين الإقليمي والدولي، والمتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين وممثلي أبرز المؤسسات الصحية والجهات العاملة في القطاع.



ويُعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «عصر جديد من رعاية مرضى السرطان»، ويشكّل منصة متعددة التخصصات لتبادل المعرفة العلمية، وتعزيز التعاون المهني، واستعراض أحدث التطورات التي ترسم ملامح مستقبل رعاية مرضى السرطان. وبمشاركة أكثر من 56 دولة، وأكثر من 200 متحدث من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب 30 جهة من شركاء القطاع، يعزز مؤتمر ومعرض التميّز في رعاية مرضى الأورام 2026، مكانته بوصفه ملتقى إقليمياً مهماً لمجتمع طب الأورام، ومنصة للإسهام في تطوير رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقال السفير البروفيسور عبد السلام المدني رئيس اندكس القابضة، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: «كُل اكتشاف علمي جديد في أبحاث السرطان، يحمل معه القدرة على تغيير حياة إنسان، ويمنح كل تقدّم في أساليب العلاج أملاً جديداً للمرضى وعائلاتهم. ويتمثل التحدي العالمي اليوم في تسريع انتقال الاكتشافات العلمية من مراكز الأبحاث إلى الممارسات الطبية، وتحويلها إلى تحسينات ملموسة في الرعاية المقدمة لمرضى السرطان».



وأضاف: «تدرك دبي أهمية جمع الخبرات الطبية العالمية، وتوحيد جهودها لتحقيق هذه الغاية، ونعمل من خلال هذا الملتقى على تعزيز الروابط بين البحث العلمي والممارسة السريرية وقطاع الرعاية الصحية، بما يتيح تحويل التقدّم العلمي إلى نتائج ملموسة، تنعكس إيجاباً على حياة المرضى. ونسعى إلى الإسهام في رسم مستقبل تصبح فيه رعاية مرضى السرطان أكثر فاعلية، وأوسع نطاقاً من حيث إمكانية الوصول إليها، وأكثر استجابة لاحتياجات المرضى في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم».



وقالت الدكتورة شاهينة داود رئيسة المؤتمر: «يمثل المؤتمر والمعرض منصة مهمة، تجمع نخبة من خبراء الأورام والمتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعرفة، واستعراض أحدث المستجدات العلمية، واستكشاف آفاق جديدة في مجال رعاية مرضى السرطان. ويؤكد شعار المؤتمر لهذا العام «عصر جديد من رعاية مرضى السرطان»، أهمية التعاون متعدد التخصصات والابتكار العلمي، ودمج الأساليب العلاجية الناشئة لتحسين نتائج المرضى. ومن خلال هذه النقاشات والخبرات المشتركة للمشاركين الدوليين والإقليميين، نسعى إلى الإسهام في مواصلة تطوير رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات والمنطقة».



ويتضمن البرنامج العلمي أكثر من 13 جلسة، تغطي مجموعة واسعة من تخصصات الأورام، بمشاركة نخبة من المتخصصين في طب الأورام بفروعه الطبية والسريرية والجراحية والإشعاعية، وأمراض الدم، وتمريض الأورام، والصيدلة، والدفاع عن حقوق المرضى، والمهن الصحية المساندة. ومن خلال النقاشات التي يقودها الخبراء والعروض العلمية، وتبادل الخبرات السريرية، يناقش المؤتمر الأساليب العلاجية الناشئة، والتطورات في أبحاث السرطان، والتقنيات المبتكرة، والممارسات المتطورة في رعاية المرضى متعددة التخصصات.