25 خبيراً وباحثاً يوصون بتشجيع بيئات العمل المرنة



أوصى مؤتمر «مرصد تريندز» السنوي الأول، الذي عقد في أبوظبي أول من أمس، تحت عنوان «الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية»، وافتتح أعماله معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بتعزيز الاستقرار الأسري وتطوير سياسات ومبادرات تدعم تكوين الأسرة وتواكب احتياجاتها المتغيرة، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتشجيع بيئات العمل المرنة والداعمة للمسؤوليات الأسرية، بالإضافة إلى دعم برامج الصحة النفسية والوقاية والتدخل المبكر وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر.



وأكد المشاركون في جلسات المؤتمر، الذي شهد مشاركة ما يزيد على 25 أكاديمياً وباحثاً وخبيراً ومسؤولاً في الجهات المعنية بالأسرة وتنمية المجتمع، أهمية ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحوار بين الأجيال في ظل التحولات الرقمية، فضلاً عن ضرورة تعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية لدعم تنشئة الأجيال، مشددين على أهمية التوسع في توظيف البحوث والدراسات والبيانات في تطوير سياسات أسرية قائمة على الأدلة وقياس أثرها، موضحين أن تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها يتطلب تكامل الجهود البحثية والمؤسسية والمجتمعية، لأن الاستثمار في استقرار الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع.



شركاء

وعقد المؤتمر والمعرض المصاحب له بالتعاون والشراكة الإستراتيجية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة السوربون أبوظبي، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز الإحصاء - أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وبشراكة إعلامية مع الهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومنصة الشارقة 24، وصحيفة جلف نيوز.



وعلى هامش المعرض المصاحب للمؤتمر، وقعت مجموعة «تريندز» مذكرة تفاهم مع مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة، في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تعزيز التعاون البحثي والمعرفي المتخصص بين الجانبين.

وتضمنت أعمال المؤتمر، ثلاث جلسات حوارية، تناولت موضوعات وقضايا محورية تتعلق بالأسرة والمجتمع، وهي: «العمل والرعاية والتوازن الأسري»، و«الصحة النفسية والترابط داخل الأسرة»، و«الأسرة والتعليم.. مواكبة التحولات الاجتماعية».



وتناولت جلسة «العمل والرعاية والتوازن الأسري»، التي أدارتها أبرار العلي، رئيسة قطاع استطلاعات الرأي في «تريندز باروميتر»، التحديات التي تواجه الأسر في تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المهنية ومسؤوليات الرعاية الأسرية، وانعكاساتها على جودة الحياة واستقرار الأسرة، مسلطة الضوء على تأثير ساعات العمل وأنماطه المتغيرة في توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الأسرة، إلى جانب دور السياسات والممارسات المؤسسية في دعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، واحتياجات الشباب والأسر في مختلف مراحل الحياة، وأثر البيئة الحضرية والسكن والتنقل في الوقت المخصص للأسرة، وأهمية البحوث والبيانات في تطوير سياسات ومبادرات تعزز رفاه الأسرة وتماسكها.



وأوضحت الدكتورة نورة ناصر الكربي، مديرة مكتب المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة، أن تزايد حضور المرأة في سوق العمل والقطاعات المهنية والأكاديمية والقيادية، يفرض مسؤوليات أسرية تتطلب مقاربات شاملة للتوازن بين الحياة المهنية والأسرية، منطلقة من منظور يؤكد أن مشاركة المرأة لا يمكن فصلها عن أدوارها الأسرية، وأن دعمها يرتبط بجودة حياتها واستقرار الأسرة واستدامة مشاركتها.

وسلطت الضوء على تقدم المرأة الإماراتية في التعليم والعمل والبحث والقيادة، مشددة على ضرورة الانتقال من التوفيق بين العمل والأسرة إلى منظومة داعمة للمرأة والأسرة، تعزز مشاركتها واستقرارها وجودة الحياة.



بدوره، أكد الدكتور علي الأحبابي، مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، أن التركيز المتزايد على العمل والارتباط الوثيق بالحياة الوظيفية، ولا سيما لدى الشباب، أسهما في اتساع الفجوة بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، ما يستدعي مراجعة السياسات المؤسسية ذات الصلة، مشدداً على أهمية تطوير سياسات وضوابط مؤسسية تتيح للموظفين تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، وتعزز استقرار الأسرة.

من جانبها، تناولت الدكتورة تاتيانا كارابتشوك، الأستاذة المشاركة في قسم الحكومة والمجتمع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، التوازن بين العمل والحياة والرفاهية لدى أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة، مركزة على الفروق بين الجنسين وتجارب من لديهم أطفال ومن ليس لديهم، حيث ركز بحث علمي على الضغوط الأكاديمية المتداخلة بين التدريس والبحث والمهام الإدارية وضغوط النشر والتمويل والالتزامات الأسرية، إضافة إلى التواصل الرقمي الذي يطمس حدود العمل والحياة الشخصية، حيث اعتمد البحث على استبيانين إلكترونيين، الأول عام 2017، والثاني عام 2020.



مكانة

من جانبها ذكرت موزة الهنائي، مديرة الإستراتيجية والبحوث في إدارة البحوث والدراسات بمركز الشباب العربي، أن الأسرة ما زالت تحتل مكانة محورية في حياة الشباب العربي، رغم التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المنطقة، مضيفة أن 81 % من الشباب العربي يرجعون إلى أسرهم عند اتخاذ قرارات مصيرية، وهو ما يعكس استمرار التواصل بين الأجيال وأهمية الرأي الأسري في القضايا التي تمس مستقبلهم.

وأشارت إلى أن للشباب دوراً في تقريب وجهات النظر داخل الأسرة، من خلال إطلاع ذويهم على التحولات الجارية في المنطقة والعالم، وشرح أثرها في تطلعاتهم وخياراتهم، ويساعد هذا الحوار المتبادل الأسرة في فهم دوافع أبنائها، ويمنح الشباب فرصة لفهم أسباب تحفظات ذويهم.



من جهته أكد عبدالله حسن الشاعر، مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية في مركز الإحصاء - أبوظبي، أهمية تطوير منظومة القياس الإحصائي المرتبطة بالأسرة، بحيث تتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية لتشمل الأدوار الاجتماعية والمسؤوليات الأسرية غير مدفوعة الأجر، وركز على أهمية التحول من استخدام البيانات بوصفها أدوات لرصد الواقع إلى توظيفها في تقييم الأثر الفعلي للسياسات الأسرية، من خلال تحديد المستهدفات وخطوط الأساس واستخدام مجموعات المقارنة والمتابعة المستمرة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية.



وركزت الجلسة النقاشية الثانية «الصحة النفسية والترابط داخل الأسرة»، التي أدارتها موزة المهيري، الباحثة في «مرصد تريندز»، على أهمية الصحة النفسية في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها، والتحديات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في جودة العلاقات بين أفرادها، كما أضاءت على تأثير التحولات الاجتماعية والرقمية في أنماط التواصل والتفاعل الأسري، ودور الحوار والتفاهم بين الأجيال في تعزيز الترابط الأسري، وأهمية الوقاية والتدخل المبكر في مواجهة التحديات النفسية والأسرية، ودور المؤسسات الصحية والاجتماعية في تطوير خدمات الدعم النفسي والأسري، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية بما يسهم في بناء أسر أكثر تماسكاً وقدرة على التكيف مع التحولات المجتمعية.



وقالت الدكتورة ناهدة نياز أحمد، الرئيسة التنفيذية للشؤون الطبية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة): إن منظمة الصحة العالمية تقدّر أن الاضطرابات النفسية تمثل واحدة من كل ست سنوات عاشها الإنسان مع الإعاقة على مستوى العالم، حيث قدّرت مراجعة منهجية من مقدمي الرعاية في 23 دولة أن 31.7 % عانوا من عبء مقدم الرعاية؛ وكان التقدير المجمّع 35.9 % بين مقدمي الرعاية للأشخاص المصابين بالذهان، وهذه تقديرات للعبء، وليست مقياساً مباشراً للاحتراق الوظيفي.



وأوصت بإنشاء «شبكة الإمارات للتعافي الأسري والتجربة الحياتية»، بالتعاون مع شركة «سكينة» للصحة، ومستوحاة من نموذج NAMI للدعم الأسري والنظيري، مضيفة أن هذا التوجه يتوافق مع ركائز «سكينة» المتمثلة في الوقاية، والتميز السريري، وإعادة التأهيل والدمج.

من ناحيتها أوضحت الدكتورة وديمة الظاهري، الأستاذة المشاركة في قسم الدراسات الإسلامية والدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق التوازن بين المحافظة على الجذور الثقافية ومواكبة التطورات الحديثة، في ظل طموح الأسر بإعداد جيل واثق بهويته، ومنفتح على العالم، وقادر على استخدام التكنولوجيا بحكمة ومسؤولية، مضيفة أن الحوار العائلي يلعب دوراً محورياً في دعم الصحة النفسية للأطفال والشباب في مواجهة الضغوط الأكاديمية والتأثيرات الاجتماعية والإعلامية لمنصات التواصل.



من جانبها تطرقت الدكتورة كليو شافينو، رئيسة معهد سافير، وأستاذة مشاركة في علم الاجتماع بجامعة السوربون أبوظبي، إلى دور الأسرة في تعزيز الصحة النفسية، وتحصين الأبناء.

من جهتها، ذكرت عائشة حسن الحمادي، أخصائية رئيسية في التدخل المبكر بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن نجاح السياسات والبرامج الموجهة إلى الأطفال من أصحاب الهمم لا ينبغي أن يقاس بالأرقام وحدها، فعدد الأطفال الذين خضعوا للفحص، أو أحيلوا إلى الجهات المختصة، أو تلقوا خدمات الدعم، يمثل جانباً من الصورة، لكنه لا يكشف بالضرورة عن الأثر الحقيقي لهذه التدخلات في حياة الأطفال وأسرهم، مؤكدة ضرورة الانتقال من قياس حجم الخدمات المقدمة إلى تقييم جودتها ونتائجها الفعلية، لافتة إلى أن الفرصة الحقيقية تكمن في بناء منظومة متكاملة ومترابطة، تتسم بالتنسيق الفعال بين القطاعات، وتضع الأسرة في صميم عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم، وتوفر لمقدمي الرعاية الأدوات والمعرفة والمساندة اللازمة لأداء أدوارهم بثقة وكفاءة.



أما الجلسة الثالثة «الأسرة والتعليم.. مواكبة التحولات الاجتماعية»، التي أدارتها مريم الجنيبي، رئيسة قطاع الرصد والتحليل الرقمي في «تريندز باروميتر»، فناقشت دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في تنشئة الأجيال وإعدادهم لمواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وركزت على أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في بناء شخصية الأبناء وتعزيز القيم والهوية الوطنية.



واستعرضت التحديات التي تواجه الأسر في دعم تعليم أبنائها في ظل التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز التواصل والمشاركة بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، كما ناقشت دور السياسات والمبادرات التعليمية في تحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، والاستفادة من البحوث والبيانات لتطوير منظومة تعليمية تستجيب لاحتياجات الأسرة والمجتمع.



وقال سعادة العقيد الدكتور أحمد سبعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية في وزارة الداخلية: إن إعلان عام 2026 عاماً للأسرة في الدولة، يجسد تأكيداً لمكانتها في بناء الإنسان واستقرار المجتمع، وترسيخاً لتكامل أدوار وجهود المؤسسات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، ويمثل التعليم مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والمجتمع والحكومة؛ فالأسرة تغرس القيم، والمعلم يربي وينقل المعرفة، والمجتمع يحتضن، والحكومة تهيئ البيئة الداعمة للجميع.