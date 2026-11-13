يوسف العبري يبحث التعاون مع سفير كازاخستان



بحث معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وراوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وسبل تطوير قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية لدى الجانبين، بما يدعم تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب ذات الصلة.



كما بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي، عدداً من الموضوعات المتعلقة برعايا جمهورية كازاخستان في إمارة أبوظبي، وآليات تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وتبادل الزيارات لتوسيع مجالات التعاون القضائي.

وأكد معالي وكيل دائرة القضاء، خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، والحرص على تنمية أوجه التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات القانونية والقضائية، والاستفادة من فرص تبادل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.



من جانبه، أشاد السفير بالتطور الذي تشهده منظومة العمل القضائي في أبوظبي، وما حققته من تقدم في مجال التقاضي عن بُعد وتبسيط الإجراءات العدلية والقضائية، من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، معرباً عن اهتمام بلاده بتبادل الخبرات وتطوير التعاون في هذه المجالات.