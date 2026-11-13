المجلس الوطني الاتحادي يعرض تجربة برلمان الطفل الإماراتي في جنيف



شاركت الدكتورة موزة محمد الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجموعة المجلس في الاتحاد البرلماني الدولي، في جلسات المؤتمر البرلماني العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية، بتنظيم من الاتحاد، تحت شعار «حماية حقوق الإنسان في عصر التحولات - مسؤولية البرلمانات».

واستعرضت الشحي، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «المبادرات البرلمانية لتعزيز حقوق الأطفال»، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في البرلمان الإماراتي للطفل، بوصفه إحدى المبادرات التي تتيح للأطفال ممارسة العمل البرلماني، والتعبير عن آرائهم، والمشاركة في مناقشة القضايا التي تهمهم وتؤثر في مستقبلهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة والحوار لديهم منذ الصغر.



وأكدت سعادتها أهمية إشراك الأطفال في البرامج والمبادرات التي تتيح لهم فرص الحوار وإبداء الرأي، بما يسهم في تنمية ثقتهم بأنفسهم، وتطوير مهاراتهم في الحوار وتقبل وجهات النظر المختلفة، وتعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة مستقبلاً.



كما أشارت إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات البرلمانية في مجال مشاركة الأطفال، والاستفادة من المبادرات التي تمنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم والإسهام في مناقشة القضايا المتعلقة بهم، بما يعزز حضورهم ومشاركتهم في المجتمع.



حقوق الإنسان

كما شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة المجلس في الاتحاد البرلماني الدولي، في المؤتمر البرلماني العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية، بتنظيم من الاتحاد، تحت شعار «حماية حقوق الإنسان في عصر التحولات – مسؤولية البرلمانات».



وأكد النعيمي خلال مشاركته في الجلسة التي حملت عنوان «حوار رفيع المستوى: الدفاع عن حقوق الإنسان – دور البرلمانات اليوم»، أن بناء الثقة بين المجتمعات والحوار والتواصل بين الشعوب تمثل ركائز أساسية لترسيخ التفاهم المتبادل والتعايش المشترك، مشدداً على أهمية تبني نهج يقوم على الحوار والانفتاح واحترام خصوصيات المجتمعات المختلفة.



وأوضح معاليه أنه على الرغم من انضمام غالبية دول العالم إلى ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فإن استمرار الانتهاكات يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود لتقريب وجهات النظر ومد جسور التواصل بين الشعوب، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان وحمايتها.



وشدد على أهمية تناول قضايا حقوق الإنسان من خلال الحوار البنّاء والتواصل القائم على الاحترام المتبادل، وإبداء الاهتمام الحقيقي بقضايا الشعوب وتطلعاتها، وعدم توظيف حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية، مؤكداً أن بناء الثقة والتفاهم المتبادل يشكلان أساساً لحماية حقوق الإنسان وتعزيز احترامها.