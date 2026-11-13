بلدية دبي تحصد أعلى تصنيف عالمي «7 نجوم» في جائزة المقارنات المعيارية 2026

حققت بلدية دبي تميزاً عالمياً جديداً بحصولها على أعلى تصنيف من فئة 7 نجوم ضمن جائزة المقارنات المعيارية العالمية (Global Benchmarking Award 2026)، التي تمنحها شبكة المقارنات المعيارية العالمية «GBN»، في إنجازٍ يعكس نضج ممارسات منظومتها المؤسسية وريادتها في مجال المقارنات المعيارية، وإدارة الأداء، والتطوير المؤسسي، وقدرتها على توظيف نتائجها للارتقاء بكفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة بلدية دبي في التميز المؤسسي والابتكار، وتأكيدًا لنهجها في تطوير منظومة حوكمة متكاملة تدعم فاعلية الأداء، وتعزز ثقافة التعلم والتحسين المستمر في مختلف عملياتها الحيوية. كما يُجسد توجهها نحو ترسيخ الابتكار ممارسة مؤسسية مستدامة، تسهم في تطوير الحلول واستباق التحديات، والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، بما يدعم مكانة دبي مركزًا عالميًا للابتكار وبيئةً حاضنة للأفكار وتجارب استشراف المستقبل.

ويكتسب التميز الجديد أهمية إضافية في ضوء مسيرة البلدية في الجائزة، إذ سبق لها الفوز بها للمرة الأولى عام 2023، بتصنيف 6 نجوم، قبل أن تنجح في الارتقاء بمستوى أدائها ونتائجها والوصول إلى التصنيف الأعلى عالميًا من فئة الـ 7 نجوم. يُمنح هذا التصنيف للجهات التي تحقق مستويات استثنائية من الأداء، وتُظهر تطبيقًا متقدمًا للمقارنات المعيارية العالمية، إلى جانب قدرتها على الاستفادة من نتائج التقييم والمقارنات المعيارية وتحويلها إلى مبادرات تطويرية تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا.

كفاءة

وأكَّد المهندس ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، أن هذا الإنجاز يجسّد كفاءة النهج المؤسسي الذي تتبناه البلدية، وقدرتها على تطوير منظومة عملها بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف المقارنات المعيارية ونتائج قياس الأداء في تحديد فرص التحسين وتعزيز الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن التعلم المؤسسي والابتكار يُمثلان ركيزتَين أساسيتَين في منظومة عمل البلدية، بما يسهم في تطوير الأداء، وتبني حلول مبتكرة تستجيب للتحديات وتحقق قيمة مضافة للمتعاملين والشركاء والمجتمع.

وقال: «يمثل الوصول إلى تصنيف 7 نجوم محطة مهمة في مسيرة بلدية دبي نحو التميز المؤسسي، ودليلاً على نضج منظومة الحوكمة والأداء والابتكار لديها، وقدرتها على تحويل المعرفة والتجارب والممارسات العالمية إلى تحسينات ملموسة في أساليب العمل. ونواصل العمل على تطوير هذه المنظومة بما يعزز كفاءة عملياتنا، ويرتقي بجودة خدماتنا، ويدعم مستهدفات دبي في ترسيخ مكانتها مدينةً رائدةً في جودة الحياة والاستدامة والتميز الحكومي».

شراكات

وفي السياق ذاته؛ تعزز بلدية دبي ريادتها من خلال توسيع نطاق الشراكات في مجال المقارنات المعيارية، وبناء شبكة ابتكار فعّالة مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل الخبرات وتطوير حلول مشتركة واستباقية للتحديات والفرص المستقبلية. كما تنفذ مسابقات «هاكاثون» ومختبرات الابتكار لتحفيز توليد الأفكار، وتطوير الحلول الذكية، ونماذج الأعمال المبتكرة، إلى جانب توفير البرامج والشهادات التخصصية التي تسهم في بناء قدرات الكوادر البشرية وتمكينها من تطوير مهاراتها في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وتأكيداً على التزامها بترسيخ ثقافة «التجربة والتعلم»، توفر البلدية بيئة داعمة وآمنة لتجربة المبادرات والمشاريع الابتكارية، وتطبق مؤشرات أداء متقدمة لقياس العائد من الابتكار ومتابعة أثره وضمان استدامته وكفاءته التشغيلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات دبي وتعزيز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.