دبي.. المنظومة المرورية الذكية ترصد 27,756 مخالفة خلال أكتوبر

رصدت شرطة دبي، من خلال منظومتها المرورية الذكية، 27 ألفاً و756 مخالفة مرورية خلال شهر أكتوبر الماضي، نتيجة ارتكاب بعض قائدي المركبات سلوكيات خطرة أثناء القيادة، شملت الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف المتحرك أو بأي صورة أخرى، إلى جانب عدم الالتزام بربط حزام الأمان، وهي مخالفات تشكل خطراً مباشراً على سلامة مستخدمي الطريق، وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية وما قد ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن المنظومة المرورية الذكية تمكنت من رصد وتوثيق هذه المخالفات بدقة عالية، في إطار جهود شرطة دبي لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الرقابة المرورية، والكشف عن السلوكيات الخطرة التي قد يصعب رصدها بالوسائل التقليدية، مما يسهم في رفع مستويات الالتزام بقوانين السير والمرور والحد من الحوادث المرورية.

وأشار العميد جمعة بن سويدان إلى أن الانشغال عن الطريق أثناء القيادة يُعد من السلوكيات بالغة الخطورة، إذ إن انصراف انتباه السائق عن الطريق ولو لثوانٍ معدودة قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، أو عدم القدرة على التعامل مع المتغيرات المرورية المفاجئة، مثل توقف المركبات الأمامية أو عبور المشاة أو تغير حركة السير، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث تصادم ودهس ذات عواقب جسيمة.

مخاطر

وأضاف أن استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، سواء لإجراء المكالمات أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو قراءة الرسائل وكتابتها، يؤدي إلى تشتيت انتباه السائق وإضعاف قدرته على التركيز والاستجابة السريعة للمواقف الطارئة، مشدداً على أن الطريق يتطلب انتباهاً كاملاً، وأن أي انشغال عنه قد تكون نتائجه مأساوية لا تقتصر على السائق وحده، بل تمتد إلى مستخدمي الطريق الآخرين.

التزام

وفيما يتعلق بعدم ربط حزام الأمان، بيّن أن هذه المخالفة تعكس استهانة بعض السائقين بأحد أهم وسائل الحماية داخل المركبة، موضحاً أن حزام الأمان يسهم في الحد من خطورة الإصابات عند وقوع الحوادث، ويقلل من احتمالية اندفاع السائق أو الركاب واصطدامهم بالأجزاء الداخلية للمركبة أو خروجهم منها نتيجة قوة الاصطدام، مؤكداً أن الالتزام باستخدامه ضرورة أساسية لحماية الأرواح، وليس مجرد إجراء لتجنب المخالفة المرورية.

ولفت إلى أن عقوبة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستخدام الهاتف المتحرك أو بأي صورة أخرى تبلغ 800 درهم و4 نقاط مرورية، فيما تبلغ عقوبة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق 400 درهم و4 نقاط مرورية، مؤكداً أن هذه العقوبات تهدف إلى ردع السلوكيات التي تعرض حياة الأفراد للخطر، وتعزيز الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

الرصد الذكي

وكشف العميد جمعة بن سويدان أن شرطة دبي بصدد زيادة أعداد أجهزة الرصد المروري الذكية خلال الفترة المقبلة، وتوسيع نطاق انتشارها على الطرق الداخلية والخارجية، بما يعزز قدرتها على رصد المخالفات والسلوكيات الخطرة بصورة أكثر شمولاً ودقة، مؤكداً أن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الرقابة المرورية والحد من مسببات الحوادث.

إجراءات رادعة

وشدد العميد جمعة بن سويدان على أن شرطة دبي لن تتهاون مع السائقين الذين يصرون على ارتكاب المخالفات والسلوكيات الخطرة، أو يستهينون بقواعد السلامة المرورية، مؤكداً أن حماية الأرواح وسلامة المجتمع تأتي في مقدمة أولويات شرطة دبي، وأن الأجهزة الذكية والدوريات المرورية ستواصل رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، دون استثناء أو تهاون، لافتاً إلى أن تعريض حياة الآخرين للخطر نتيجة الإهمال أو عدم الالتزام أمر غير مقبول، ولن يتم التساهل معه.

وأكد أن الهدف من تكثيف الرقابة المرورية ليس تحرير المخالفات بحد ذاتها، وإنما تغيير السلوكيات الخاطئة وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة، وترسيخ مبدأ المسؤولية الفردية لدى مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن الالتزام بقوانين السير والمرور يمثل خط الدفاع الأول للوقاية من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ودعا العميد جمعة بن سويدان السائقين إلى الالتزام التام بقواعد السلامة المرورية، وتجنب استخدام الهاتف أو الانشغال بأي مؤثرات أثناء القيادة، والتأكد من ربط أحزمة الأمان لجميع الركاب قبل التحرك، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والمحافظة على التركيز والانتباه طوال الرحلة، مؤكداً أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقانون يعكس وعي السائق واحترامه لحياة الآخرين، مشدداً على أن شرطة دبي ستواصل جهودها التوعوية والرقابية والردعية، وصولاً إلى بيئة مرورية أكثر أمناً، وحماية جميع مستخدمي الطريق من المخاطر الناجمة عن السلوكيات غير المسؤولة.