«حكماء المسلمين» يشيد بمبادرات الإمارات الإنسانية في غزة



أعرب مجلس حكماء المسلمين عن تقديره للمبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، وفي مقدمتها عملية «الفارس الشهم 3»، التي تمثل نموذجاً رائداً للعمل الإنساني والإغاثي، وتجسد نهج الإمارات الأصيل في العطاء ومد يد العون للمتضررين من الأزمات والحروب.



وثمن المجلس مبادرة الدولة بتوفير خيام لإيواء 50 ألف شخص في قطاع غزة؛ لحمايتهم من الظروف المناخية القاسية ومخاطر الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، مؤكداً أن هذه المبادرة الإنسانية تجسد القيم النبيلة للتضامن والتكافل، وتعكس الحرص على مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته.



وأشاد المجلس بكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني، معرباً عن تقديره لدعوة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى تخفيف معاناة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وجدد المجلس دعوته إلى المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.