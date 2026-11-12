8 آلاف ضفدع.. سرّ وليمة الطيور الجارحة في العصر الروماني





في أعماق خندق أثري، ظلت آلاف العظام الصغيرة شاهدة على مأساة طبيعية غامضة، أخفت أسرارها قرابة عقد من الزمن. لم تكن بقايا معركة أو كارثة مجهولة، بل مقبرة جماعية لنحو 8 آلاف ضفدع، نفقت في ظروف حيرت علماء الآثار، قبل أن تقود التحليلات العلمية إلى كشف مفاجأة غير متوقعة عن عالم الحيوان قبل نحو 1700 عام.

اكتشاف محيّر

بدأت الحكاية خلال أعمال تطوير الطريق السريع «A14» الرابط بين كمبردج وهانتينغدون في بريطانيا، بين عامَي 2016 و2018، عندما عثر الباحثون على آلاف عظام الضفادع داخل أحد الخنادق. وأثار الاكتشاف تساؤلات حول كيفية تجمع هذه الكمية الهائلة من البقايا في موقع صغير، وما الذي تسبب في نفوقها بأعداد استثنائية.

متهمون مجنّحون

قاد التعاون بين الدكتور بول كلاركسون، من جامعة بورنموث، والدكتورة فيكي إيوينز، كبيرة المتخصصين في علم آثار الحيوانات بمتحف لندن للآثار، إلى حل اللغز. فبعد تحليل آثار التلف على العظام ومقارنتها بدراسات سابقة، رجّح الباحثون أن تكون طيور جارحة، أبرزها البوم قصير الأذنين وطيور مرزات الدجاج، وراء افتراس الضفادع وترك عظامها في الخندق.

أدلة عظمية

لم تتوقف التحقيقات عند تحديد المفترسات، إذ كشف قياس عظام العضد، في منهجية تحليلية استُخدمت للمرة الأولى، أن معظم الضفادع كانت صغيرة السن، ونفقت بعدما التهمتها الطيور خلال شتاء عامها الأول. وأكد التأريخ بالكربون المشعّ، الذي أجرته جامعة فيينا، أن البقايا تعود إلى نحو 1700 عام، خلال العصر الروماني.

تحولات طبيعية

كشفت بقايا القواقع وحبوب اللقاح والفحم عن تحولات بيئية مهمة شهدتها المنطقة؛ فقد تراجعت الغابات تدريجياً لتحل محلها المراعي المفتوحة المخصصة للماشية. ومع انحسار مياه المستنقعات في الوادي، تكاثرت الضفادع بأعداد كبيرة، بينما فقدت الأشجار التي كانت توفّر لها الحماية، لتصبح فريسة سهلة للطيور الجارحة التي تصطاد في الأراضي العشبية.

أسرار الماضي

وصف كلاركسون الاكتشاف بأنه فرصة نادرة لرؤية الماضي من منظور يشبه عين البومة، موضحاً أن العظام لا تكشف فقط عن سلوك الحيوانات، بل تقدم صورة عن البيئة التي عاش فيها البشر خلال العصر الروماني. كما يرجّح الباحثون أن المنطقة شهدت نشاطاً بشرياً موسمياً أقلّ كثافة، ارتبط بنقل الماشية إلى مراعي جديدة.

لغز مكشوف

أما الدكتورة فيكي إيوينز، فأشارت إلى أن العثور على هذا العدد الهائل من عظام الضفادع في مساحة محدودة أثار نظريات عديدة، قبل أن يقود التعاون البحثي إلى الإجابة. وهكذا تحولت عظام كائنات صغيرة إلى سجل تاريخي استثنائي، كشف أسرار الحياة البرية والتغيرات البيئية وحركة البشر قبل سبعة عشر قرناً.