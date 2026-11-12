«بلدية دبي» تحصد جائزة التميز في تمكين الشباب خليجياً

حصدت بلدية دبي جائزة «المؤسسة الرائدة في تمكين الشباب» ضمن فئة القطاع العام والحكومي في الدورة الـ14 من قمة وجوائز الخليج للموارد البشرية، التي عُقدت يومي 20 و21 أكتوبر في فندق غراند حياة أبوظبي. ويمثل هذا الفوز الثاني على التوالي للبلدية في مجال تمكين الشباب ضمن هذه الجوائز، تأكيداً لريادتها في ترسيخ نهج مؤسسي يضع الموظفين الشباب في صميم تطوير القيادات والابتكار وصنع القرارات المؤسسية.

ويعكس التكريم جهود مجلس شباب بلدية دبي في توفير فرص منظمة تتيح للكوادر الشابة الإسهام في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبلدية، وتطوير قدراتها القيادية، والمشاركة في رسم مستقبل الخدمات البلدية. ومن خلال السياسات المتخصصة وبرامج التطوير المهني والشراكات، عزز المجلس تمكين الشباب بوصفه عنصراً أساسياً في التخطيط المؤسسي وتطوير المواهب.

ويأتي التكريم للعام الثاني على التوالي، امتداداً لفوز البلدية بجائزة «أفضل جهة حكومية في تمكين الشباب» ضمن جوائز الخليج للموارد البشرية خلال عام 2025، بما يعكس التزامها المستمر بتطوير الكفاءات الشابة وتعزيز إسهامها في الأداء المؤسسي. وتتوافق هذه الجهود مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، ومئوية الإمارات 2071، دعماً للأولويات الوطنية الرامية إلى إعداد الشباب لتولي أدوار قيادية مستقبلية وتعزيز مشاركتهم في تطوير العمل الحكومي.

تبني الابتكار

وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يمثل تمكين الشباب ركيزة أساسية لبناء مؤسسات حكومية قادرة على استشراف مستقبل التغيير، وتبني الابتكار، ويترجم نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإيمانه بالشباب الإماراتي وقدراتهم، كونهم الثروة الأهم لدولة الإمارات ودبي وسر نهضتها وصناع مستقبلها، بما يمتلكونه من طاقات وأفكار وقدرة على الابتكار وإحداث التغيير. ويترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في دعم وتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وأفكارهم كأولوية في إعداد قيادات المستقبل وتطوير العمل الحكومي».

وأضاف معاليه: «نحرص في بلدية دبي على توفير بيئة عمل تتيح للكوادر الشابة فرصاً حقيقية لطرح أفكارها، والمشاركة في صنع القرار، وتولي مسؤوليات أكبر في رسم مستقبل خدماتنا وعملياتنا؛ فهدفنا أن يكون الشباب شركاء في تطوير مؤسساتنا وقيادة مساراتها المستقبلية. ويعكس هذا التكريم نهجنا في إعداد الكفاءات الشابة وتمكينها، ويبرز التزامنا المتواصل بالاستثمار في قدراتها، ودعم أفكارها، والاستفادة من رؤاها في عمليات التخطيط والحوكمة، وتقديم خدمات مبتكرة ومستدامة ومواكبة للمستقبل، تدعم مسيرة التنمية في دبي وترتقي بجودة الحياة فيها».

من أبرز إنجازات مجلس شباب بلدية دبي إعداد أول سياسة متكاملة للشباب في البلدية، لتوفير إطار مؤسسي واضح يدعم مشاركة الشباب وتطويرهم المهني وإتاحة الفرص القيادية أمامهم. وتدعم السياسة دمج أولويات تطوير الشباب في تخطيط الموارد البشرية والتوظيف والتطوير المهني، بما يعزز دور الموظفين الشباب في تطوير الممارسات المؤسسية.

بالأرقام

ويشغل الموظفون الشباب حالياً 18% من المناصب القيادية في بلدية دبي، كما يشاركون في 52% من لجان البلدية وفرق عملها. وتعكس هذه المؤشرات جهود البلدية لتوسيع مشاركة الشباب في الحوكمة المؤسسية، وإتاحة الفرص أمامهم للإسهام في القرارات الاستراتيجية والتشغيلية.

وفي السياق نفسه، وسّع مجلس الشباب قنوات التواصل المباشر بين الموظفين الشباب والقيادات العليا، لترتفع وتيرة اللقاءات من اجتماعين إلى أكثر من 30 لقاءً على أساس ربع سنوي. وتتيح هذه اللقاءات للكوادر الشابة تبادل وجهات النظر مع صناع القرار، وطرح أفكارها، والتعرف بصورة أعمق إلى مسؤوليات القيادة المؤسسية.

كما عززت البلدية استثماراتها في تطوير الشباب من خلال تخصيص ميزانية مستقلة بقيمة مليون درهم لعام 2026، لدعم التوسع في البرامج والمبادرات التي تستند إلى مؤشرات قابلة للقياس للمشاركة والرضا.

ونفذ مجلس شباب بلدية دبي خلال عام 2026 أكثر من 42 برنامجاً ومبادرة متخصصة، استكمالاً لـ54 مبادرة نُفذت خلال عام 2025. واستقطبت هذه البرامج أكثر من 350 مشاركاً خلال عام 2026، وحققت متوسط نسبة رضا بلغ 99.37%.

استدامة

ومن بين مبادرات المجلس «مختبر قادة الاستدامة»، الذي يجمع الموظفين الشباب بقيادات البلدية وخبرائها لاستكشاف التحديات والفرص في أربعة مجالات من العمل البلدي. ويوفر المختبر منصة للمشاركين لطرح رؤاهم وتطوير حلول تدعم أولويات دبي طويلة الأمد في الاستدامة والتنمية.

واستحدث المجلس أيضاً برامج تتيح للشباب اكتساب خبرات قيادية عملية والاستفادة من التوجيه المهني، من بينها مبادرة «يوم مع قائد»، التي تتيح للموظفين الشباب التعرف إلى مسؤوليات القيادة عن قرب، ومبادرة «رفيق الرحلة»، التي تدعم المتدربين الجدد خلال فترة تدريبهم في البلدية، حيث تقوم على مبدأ التوجيه والمرافقة، من خلال تخصيص موظف شاب من البلدية لكل متدرب، ليكون بمثابة «رفيق» يساعده على التأقلم، ويشاركه المعرفة، ويوجهه في بيئة العمل. وقد استفاد منها أكثر من 200 متدرب، محققةً نسبة رضا بلغت 4.87 من 5.

وأسهم نجاح مبادرة «رفيق الرحلة» في إدماجها ضمن ممارسات تهيئة الموظفين الشباب الجدد في إدارة الموارد البشرية بالبلدية، بما يبرز قدرة المبادرات التي يقودها الشباب على الإسهام في التطوير المستمر للإجراءات والممارسات المؤسسية.

وتشمل المبادرات الأخرى «دليل مهارات الشباب»، الذي يستعرض أكثر من 20 فرصة للتطوير ضمن ثلاثة مسارات، لمساعدة الكوادر الشابة على تحديد البرامج والتجارب التي تتوافق مع اهتماماتها وتطلعاتها المهنية.

وقالت فاطمة أفغان، رئيس مجلس شباب بلدية دبي: «نسعى إلى أن يترجم تمكين الشباب إلى مشاركة فعلية، ونمو مهني، وفرص ملموسة للإسهام في تطوير بلدية دبي. ونعمل من خلال مجلس الشباب على تعزيز التواصل بين الموظفين الشباب والقيادات المؤسسية، إلى جانب إطلاق برامج تسهم في بناء المعارف والثقة والقدرات اللازمة لتحمل مسؤوليات المستقبل