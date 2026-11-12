مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال التوحد

وقّع مركز دبي للتوحد والجامعة البريطانية في دبي مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى إرساء إطار للتعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتبادل المعرفة والابتكار التكنولوجي والتطوير المهني، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات والفرص المقدمة للأفراد ذوي التوحد، وتعزيز الممارسات التعليمية والتأهيلية القائمة على الأدلة العلمية.

وتأتي الشراكة في إطار حرص الجانبين على تعزيز التكامل بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، وتوظيف الإمكانات البحثية والتقنيات الحديثة لاستكشاف حلول مبتكرة تسهم في تطوير البرامج والخدمات المتخصصة، إلى جانب دعم بناء القدرات المهنية وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التوحد.

وبهذه المناسبة، أكد محمد العمادي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، أن بناء مجتمع شامل يضمن تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات المتخصصة والجهات الأكاديمية والبحثية.

وقال: «تمثل شراكتنا مع الجامعة البريطانية في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز توظيف البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد ذوي التوحد. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات، وتنمية الكفاءات المهنية، واستكشاف أساليب علمية مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة البرامج التعليمية والتأهيلية، وتعزيز فاعليتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل شخص. وتنسجم هذه الشراكة مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين أصحاب الهمم، وترسيخ مبادئ الدمج المجتمعي، وتوفير الفرص التي تتيح لكل فرد تطوير قدراته وإمكاناته، والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة».

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أنها تجسد التزام المؤسستين بتعزيز البحث العلمي والتطوير المهني وتوظيف المعرفة الأكاديمية في خدمة المجتمع.

وقال: «يسعدنا إرساء هذه الشراكة الاستراتيجية مع مركز دبي للتوحد، الذي يؤدي دوراً مهماً في تطوير الوعي المجتمعي بقضايا التوحد والارتقاء بالخدمات المتخصصة المقدمة للأفراد ذوي التوحد. وتعكس هذه الاتفاقية رؤيتنا المشتركة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى مبادرات وحلول عملية ذات أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. ومن خلال التكامل بين الإمكانات الأكاديمية والبحثية للجامعة والخبرات التخصصية لمركز دبي للتوحد، نتطلع إلى الإسهام في تطوير الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز المعرفة المهنية بما يدعم الأفراد ذوي التوحد وأسرهم. كما تتوافق هذه الشراكة مع التوجهات الاستراتيجية لدبي، بما في ذلك أجندة دبي الاجتماعية 33، ورؤية دبي 2030، ومستهدفات مئوية الإمارات 2071».