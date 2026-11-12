«أسبوع دبي للمستقبل».. تجارب تفاعلية تستشرف مستقبل الإنسان

تقدم منصة الفعاليات الخارجية، إحدى المنصات الرئيسية في «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، تجربة تفاعلية مفتوحة للجمهور تجمع بين التكنولوجيا والصحة والرياضة والإبداع والتصميم والغذاء، في مساحة حية تتيح للزوار اختبار أفكار المستقبل والتفاعل معها بصورة مباشرة، بما ينسجم مع شعار الأسبوع «لأجل إنسان المستقبل».

وتتوزع أنشطة المنصة عبر منطقتين رئيسيتين هما «الساحة الخارجية» و«ساحة الحركة»، حيث تقدم كل منهما مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة التي تجمع بين الابتكار والترفيه والتفاعل المجتمعي، وتمنح الزوار فرصة استكشاف تطبيقات مستقبلية في مجالات التصميم والصحة والرياضة والروبوتات وأنماط الحياة، وللمرة الأولى، تشهد الامتدادات الخارجية لمتحف المستقبل بعض هذه الأنشطة.

وتشهد منصة الفعاليات الخارجية في أسبوع دبي للمستقبل مشاركات مميزة من بانتون (Pantone) وبايريدو (Byredo) وكارن وازن (Karen Wazen) ومبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI) وسادل (Saddle).

مساحة عائلية للإبداع والتصميم

وتشكل «ذا كورت يارد» إحدى المساحات الرئيسية ضمن منصة الفعاليات الخارجية، حيث تتحول إلى وجهة مفتوحة تجمع بين التصميم والفنون والتسوق والمأكولات والأنشطة التفاعلية، بمشاركة مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم منتجات وتجارب صُممت خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل 2026.

وتقدم «بانتون» تجربة تفاعلية بالتعاون مع متحف المستقبل تدعو الزوار لاستكشاف مفهوم «لون المستقبل» من خلال اختيار الألوان والتعبير عن رؤيتهم للعالم في السنوات المقبلة، في تجربة تجمع بين التصميم والإبداع والمشاركة الجماهيرية. كما توفر «بايريدو» تجربة عطرية بعنوان «ذكريات المستقبل»، تستكشف العلاقة بين الروائح والذاكرة والخيال من خلال ابتكار رائحة خاصة مستوحاة من المستقبل.

وتشارك رائدة الأعمال وصانعة المحتوى «كارن وازن» بتصميم حصري للنظارات أُعدّ خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل، في تجربة تجمع بين الموضة والإبداع والتفاعل مع الجمهور، وتعكس الحضور المتنامي للصناعات الإبداعية ضمن منظومة الابتكار.

وفي تجربة تمزج بين الحرف التقليدية والإبداع الجماعي، تقدم مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI)، بالتعاون مع Zuleya، سجادة حصرية صُممت خصيصاً للحدث، حيث يشارك الزوار في استكمال مراحلها النهائية خلال أيام الفعالية، بما يمنحهم فرصة التعرف إلى فنون نسج السجاد المستوحاة من التراث الإماراتي، والمساهمة في إنتاج عمل فني يجمع بين أصالة الموروث الثقافي وروح المشاركة في صناعة المستقبل.

جولة

وتتيح «كورت يارد» للزوار خوض جولة تصوير تفاعلية بالتعاون مع «أنالوغ ذا روم»، تمتد عبر مواقع مختارة داخل «ذا ديستريكت»، بما يشجع المشاركين على استكشاف المساحات المختلفة والتقاط صور تعكس رؤيتهم الخاصة للمكان والمستقبل.

كما تشارك Flick Cameras من خلال توفير كاميرات تصوير وأفلام مخصصة بالقرب من نقطة انطلاق الجولة، ما يمنح الزوار فرصة خوض تجربة تصوير مختلفة تمزج بين التقنيات الكلاسيكية والبيئات المستقبلية.

وتضم «ذا كورت يارد» متجراً يضم مجموعة من العلامات التجارية التي تقدم منتجات حصرية لأسبوع دبي للمستقبل، وتشمل الإكسسوارات والتصاميم المبتكرة والهدايا والمنتجات المستوحاة من المستقبل. كما تقدم Mska Wraps عرض الأقمشة السحرية التي تتأثر بالإضاءة من خلال تغليف الهدايا ضمن تجربة تسوق متكاملة تتيح للزوار اقتناء منتجات وتذكارات مرتبطة بالحدث.

وتشارك مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أطباقاً ومنتجات طُوّرت خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل، بما يمنح الزوار فرصة استكشاف تجارب ونكهات جديدة.

ومن أبرز المشاركات The Paper by HUNTR التي تجمع بين المطبوعات الإبداعية والقهوة والمخبوزات ضمن مساحة مستوحاة من أكشاك الصحف التقليدية.

كما تشارك مجموعة متنوعة من الوجهات الغذائية، وتقدم 1990 Matcha مشروبات ووصفات مستوحاة من الماتشا والتمر والقهوة العربية، فيما توفر SOIL تجربة تتيح للزوار اختيار عدد السعرات الحرارية في وجباتهم، بينما تقدم Barid آيس كريم غنياً بالإلكتروليتات يجمع بين الترطيب والتغذية والترفيه.

ورش تفاعلية

ويحظى الأطفال والعائلات بحضور خاص داخل «ذا كورت يارد» من خلال مجموعة من الورش التعليمية والإبداعية. وتقدم Humanscape ورشة بعنوان «لو امتلكت مدينة المستقبل: نسخة دبي»، والتي تتيح للأطفال تخيل مدن المستقبل وتصميمها، والتعرف بصورة تفاعلية إلى مفاهيم ريادة الأعمال وبناء العلامات التجارية وإدارة الميزانيات واتخاذ القرارات. كما تنظم الورش جلسات صباحية لطلبة المدارس بالتعاون مع مدرسة جيمس فاوندرز، إضافة إلى جلسات مفتوحة للجمهور خلال الفترات المسائية.

وتقدم REALIITY مختبرات إبداعية تفاعلية تشمل مختبر الابتكار والتصنيع، ومختبر الصوت، ومختبر التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن للأطفال المشاركة في أنشطة عملية مرتبطة بالتصميم والصوت والتقنيات ثلاثية الأبعاد ضمن تجربة تجمع بين التعلم والابتكار والاستكشاف.

وفي منطقة «موف»، يلتقي النشاط البدني بالتكنولوجيا الحديثة لتقديم مجموعة من التجارب المرتبطة بالصحة والأداء والرفاه، ليعيش الزوار مستقبلاً مختلفاً للرياضة والعافية، من خلال تجارب تجمع الحركة بالتكنولوجيا والأداء البشري. وتشارك Technogym بمجموعة من الأنشطة التي تشمل قياسات حيوية وتحليلات متقدمة للأداء البدني، إلى جانب تحديات رياضية تتيح للزوار التعرف إلى قدراتهم البدنية ومؤشراتهم الصحية بصورة تفاعلية.

كما تستضيف المنطقة جلسات «لاغري من جيجي»، وهي تمارين تعتمد على المقاومة والحركة البطيئة والمتحكم بها لتطوير القوة والمرونة والتحمل، وأنشطة «مايكروفورم من ريفورم أثليتيكا»، وهي جلسات رياضية تعتمد على حركات دقيقة ومكثفة لتحسين القوة والمرونة، إضافة إلى حصص اللياقة البدنية وتمارين القوة وركوب الدراجات التي تقدمها جهات متخصصة.

ويخصص «ذا ديستريكت» مساحة لعدد من التجارب التقنية التي تسلط الضوء على الدور المتنامي للروبوتات والذكاء الاصطناعي في تحسين حياة الإنسان وصحته ورفاهيته. وتقدم المنطقة تجارب تستكشف دور التكنولوجيا في دعم الحركة والتعافي، من خلال الروبوتات والهياكل الخارجية ضمن تجربة «مانغوبوت»، والتدليك الروبوتي من كوبوتكس، إلى جانب تجارب مرتبطة بالقياسات الحيوية والترطيب والتعافي البدني.

وتشارك «مانغوبوت» بعروض تبرز استخدامات الروبوتات والهياكل الخارجية المساعدة، فيما تقدم «أوكس فيت Oxe Fit» معدات لياقة بدنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للزوار التعرف إلى طرق جديدة لممارسة الرياضة وتحليل الأداء الشخصي.

وتشمل الفعاليات عروضاً ومنافسات بين الروبوتات تستعرض قدراتها في الحركة والاستجابة والأداء، بما يتيح للجمهور مشاهدة التطور المتسارع للتقنيات الروبوتية في أجواء تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه. وتقدم شركة كيتا تجربة لاستخدام الطائرات المسيّرة في خدمات التوصيل والنقل الذكي، وتوضح كيف يمكن للتقنيات الذاتية أن تصبح جزءاً من الحياة اليومية في المستقبل.

وتعكس هذه التجارب مجتمعة رؤية مؤسسة دبي للمستقبل في تحويل الأفكار المستقبلية إلى تجارب يومية ملموسة يمكن للجمهور استكشافها واختبارها والتفاعل معها، بما يجعل «ذا ديستريكت» واحدة من أكثر الوجهات حيوية وتنوعاً ضمن أسبوع دبي للمستقبل 2026، ويمنح الزوار فرصة فريدة لاكتشاف كيف يمكن للتكنولوجيا والإبداع والصحة والغذاء أن تتكامل معاً لخدمة إنسان المستقبل