العين تستضيف النسخة الثالثة من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن انعقاد النسخة الثالثة من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»، الذي يُعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 7 إلى 11 أبريل 2027 في مدينة العين. وتستهدف النسخة المقبلة زيادة أعداد المزارعين المواطنين المشاركين، وتوسيع فرصهم في تطوير إنتاجهم وتسويق محاصيلهم، دعماً للأمن الغذائي الوطني المستدام.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يجسّد المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي حرص قيادتنا الرشيدة على دعم المزارع المواطن وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني المستدام. ونريد للنسخة الثالثة أن تقرّب المعرفة والفرص من مزارعينا، وتساعدهم على بناء مشروعات زراعية وغذائية قادرة على النمو والاستمرار. فتعزيز الإنتاج المحلي يرسخ صمود نظمنا الغذائية، ويحافظ على مواردنا، ويفتح آفاقاً للعمل والاستثمار أمام الأجيال الجديدة».

ويسلط الحدث الضوء على فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الزراعية في دولة الإمارات، وفي مقدمتها شح المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة. ويهدف إلى تعريف المزارعين بإمكانات هذه الحلول في رفع الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد، ودعم التحول إلى نظم زراعية مستدامة وذكية مناخياً.

كما يولي الحدث اهتماماً خاصاً بالمزارعات الإماراتيات، دعماً لأهداف مبادرة «تمكين النساء المزارعات»، التي أطلقتها الوزارة عام 2026 تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. ويعزز هذا التوجه حضور المزارعات في القطاع، ويتيح لهن الاستفادة من فرص الأعمال التي يوفرها المؤتمر والمعرض لتطوير مشروعاتهن.

وعلى المستوى المجتمعي، يركز الحدث على إكساب الأسر مهارات الزراعة المنزلية والعناية بالنباتات، وتشجيع الأبناء على ممارستها، بما يجعل الزراعة جزءاً من حياتهم اليومية ويعزز ارتباطهم بالأرض وتقديرهم للغذاء. كما يتيح لطلبة المدارس والجامعات الاطلاع على الممارسات الزراعية والتجارب الناجحة، وتوسيع معرفتهم بالفرص العلمية والمهنية وريادة الأعمال في القطاع الزراعي.