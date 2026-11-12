16 نوفمبر انطلاق نهائيات «مسابقة راشد بن محمد للقرآن»

تنطلق في 16 نوفمبر الجاري التصفيات النهائية للدورة الثالثة من مسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن الكريم لطلبة المدارس بدبي، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 2,000 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي، بينهم أكثر من 1085 طالبة وأكثر من 1000 طالب.

وتأتي التصفيات وسط تفاعل واسع من أولياء الأمور والمدارس وكوادرها التعليمية والإدارية، يعكس تنامي الاهتمام بتعلّم القرآن الكريم، وتكامل الجهود لترسيخ حضوره في حياة الطلبة، وتشجيعهم على التلاوة والتنافس في بيئة تربوية محفّزة.

وتُقام التصفيات في 5 مقار تشمل: مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الورقاء وند الشبا، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومسجد الشيخة صنعاء آل مكتوم في حتا، بما يتيح مشاركة الطلبة من مختلف مناطق الإمارة، ويسهّل وصولهم وأسرهم إلى مواقع المنافسات.

وتجسّد المسابقة رؤية تربوية تجعل تعلّم القرآن الكريم مساراً لبناء شخصية الطالب، وتعزيز ارتباطه بقيمه وهويته، وتنمية المثابرة والانضباط والثقة بالنفس لديه. كما تفتح المجال لاكتشاف المواهب القرآنية في المدارس ورعايتها، وتربط التميّز في الحفظ والتلاوة بأثر مستدام في سلوك الطلبة وحياتهم اليومية، من خلال شراكة فاعلة بين الأسرة والمدرسة والجهات المعنية.

وقال عبدالله أبو بكر باصلعة، مسؤول المسابقة: «تعكس زيادة أعداد المشاركين والتفاعل مع المسابقة ثقة الأسر والمدارس بأثرها التربوي، وحرصها على إتاحة هذه التجربة لأبنائها. وقد لمسنا تجاوباً إيجابياً من أولياء الأمور في متابعة استعدادات الطلبة وتشجيعهم ومساندتهم، وهو ما يمنح المشاركة عمقها الحقيقي؛ فكل طالب يصل إلى التصفيات يحمل وراءه جهداً في التعلّم، وأسرة تحفّزه، ومدرسة ترعى قدراته وتؤمن بموهبته».

وتعزّز المسابقة التكامل بين البيت والمدرسة في رعاية الطلبة، وتحويل الاهتمام بالقرآن الكريم إلى ممارسة مستمرة تتجاوز أيام المنافسات، بما يسهم في بناء جيل يستمد من القرآن قيمه، ويترجمها إلى أخلاق وتعاون وعطاء، ويجعل من التميّز القرآني رافداً لبناء الإنسان وتعزيز تماسك المجتمع.