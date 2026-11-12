«إقامة دبي» الأولى عالمياً في تصنيف استشراف المستقبل

حصلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» على تصنيف 7 نجوم في تقييم نضج استشراف المستقبل (Future Shaping Maturity Assessment)، الصادر عن المعهد العالمي للابتكار (GInI)، وهو أعلى مستوى تصنيفي ضمن منظومة التقييم، لتصبح بذلك أول جهة في قطاع الإقامة وشؤون الأجانب على مستوى العالم تحقق هذا التصنيف.

وأشاد تقرير التقييم بالمستوى المتقدم الذي حققته «إقامة دبي» في نضج منظومة استشراف المستقبل، وما تتمتع به من منظومة حوكمة مؤسسية فاعلة، ودعم قيادي مستمر، وقدرات متطورة في الاستشراف الاستراتيجي، إلى جانب التكامل بين استشراف المستقبل والابتكار والتخطيط المؤسسي.

وأكد التقرير أن الإدارة نجحت في بناء منظومة متقدمة لاستشراف المستقبل ترتكز على التوجهات الوطنية، وفي مقدمتها مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، وتوجهات حكومة دبي في تعزيز الجاهزية والاستباقية، بما يدعم قدرة الإدارة على استشراف المتغيرات العالمية والتعامل معها بكفاءة ومرونة.

وأبرز التقييم توظيف «إقامة دبي» للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في دعم منظومة استشراف المستقبل، من خلال منصة «رادار المستقبل»، التي تسهم في رصد الاتجاهات العالمية والإشارات المبكرة، وتحليل البيانات والمتغيرات الناشئة، وتحويلها إلى رؤى استباقية تدعم التخطيط الاستراتيجي واستشراف القرار.

مبادرات

كما استعرض التقرير عدداً من المبادرات والمشاريع النوعية التي تجسد الانتقال من استشراف المستقبل إلى تطوير حلول عملية، وفي مقدمتها مشروع «السجادة الحمراء»، الذي أسهم في تقليص زمن إجراءات عبور المسافرين إلى 3.4 ثانية، إلى جانب مبادرات الخدمات الاستباقية والحلول الذكية التي تعزز كفاءة العمليات وترتقي بتجربة المتعاملين.

وأكد التقرير تميز «إقامة دبي» في تطوير الكفاءات المؤسسية المتخصصة في استشراف المستقبل، من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني، ودبلومات استشراف المستقبل، وإشراك الموظفين والخبراء في تحليل الاتجاهات وبناء السيناريوهات المستقبلية.

كما أشاد بفاعلية منظومة الحوكمة والتنسيق بين القطاعات، ودور فرق الخبراء وسفراء المستقبل في نشر المعرفة المستقبلية وتعزيز المشاركة المؤسسية، بما يسهم في تحويل الاستشراف إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.

التزام

ويأتي حصول «إقامة دبي» على تصنيف 7 نجوم ثمرةً لالتزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في استشراف المستقبل، وترسيخ نهج مؤسسي يقوم على الاستباقية والمرونة والابتكار، وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص تنموية تعزز جودة الحياة والتنافسية العالمية.

ويشكل الإنجاز محطة جديدة في مسيرة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي نحو الريادة والتميز المؤسسي، ويعكس استمرار جهودها لتطوير منظومة حكومية قادرة على استباق التحولات، واستشراف الفرص، وتقديم خدمات مستقبلية مبتكرة تواكب طموحات دبي وتطلعاتها إلى أن تكون المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والسياحة.