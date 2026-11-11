أكاديمية أنور قرقاش توسّع شراكاتها الدولية



وسّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال الفترة الراهنة، شبكة شراكاتها الدولية، موقعة ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات في روسيا وإثيوبيا وهونغ كونغ، وشاركت في حوارات استراتيجية في الصين والولايات المتحدة، كما طوّرت تعاونها مع كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة «SAIS»، بما أتاح أمام طلبة الأكاديمية وباحثيها فرصاً أوسع للتبادل والتدريب والتعرف على الخبرات الدولية، وربط التعليم الدبلوماسي بالممارسة العملية، دعماً لرؤية الأكاديمية ولتوجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «لم تعد المعرفة النظرية وحدها كافية لإعداد الدبلوماسيين، فهم يحتاجون إلى فهم مباشر لطريقة تفكير الآخرين، وإلى مهارات في التحليل والتفاوض يكتسبونها من العمل مع مؤسسات وخبراء من مختلف أنحاء العالم، لذلك نصمم شراكاتنا الدولية لتكون امتداداً لقاعات الدراسة، حيث نتيح لطلبتنا وباحثينا فرص التبادل والتدريب والبحث المشترك، ونعدّهم لتمثيل دولة الإمارات بثقة وكفاءة».

وأضاف: «تسهم هذه الشراكات أيضاً في إيصال رؤية دولة الإمارات إلى النقاشات الدولية، وفي بناء قنوات حوار دائمة مع شركائها حول القضايا المشتركة».